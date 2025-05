Supermarket – A modern musical tragedy: la quotidianità diventa spettacolo tra risate e riflessioni al Teatro Leonardo di Milano

Un musical fuori dagli schemi che trasforma la spesa quotidiana in un’esperienza teatrale unica e coinvolgente.

Dal 13 al 18 maggio 2025, il Teatro Leonardo di Milano ospita Supermarket – A modern musical tragedy, uno spettacolo che rompe le convenzioni del musical tradizionale per offrire al pubblico una rappresentazione ironica e poetica della routine quotidiana.

Ideato e diretto da Gipo Gurrado, con coreografie di Maja Delak e drammaturgia di Livia Castiglioni, lo spettacolo si avvale di un cast di nove attori che danno vita a personaggi bizzarri e situazioni grottesche all’interno di un supermercato.

La scena si apre con un prologo surreale, seguito dall’ingresso di un coro di personaggi che affrontano le sfide quotidiane della spesa: l’attesa al banco gastronomia, le code alle casse, le liti per l’ultimo prodotto in offerta.

Queste situazioni comuni vengono trasformate in quadri comici e grotteschi, accompagnati da canzoni originali e un sound design che riproduce i suoni reali di un supermercato, creando un’esperienza immersiva e coinvolgente.

Un’esperienza teatrale che riflette la società contemporanea

Supermarket non è solo intrattenimento, ma anche una riflessione sulla società contemporanea. Attraverso la rappresentazione delle dinamiche all’interno di un supermercato, lo spettacolo mette in luce le abitudini, le nevrosi e le contraddizioni del nostro tempo. I personaggi, con le loro manie e fragilità, diventano specchio delle nostre stesse vite, invitandoci a osservare con occhi diversi la realtà che ci circonda.

La scelta di ambientare lo spettacolo in un supermercato non è casuale: è un luogo che tutti frequentiamo, spesso in modo automatico, senza prestare attenzione a ciò che accade intorno a noi. Supermarket ci invita a rallentare, a osservare, a riflettere su come ci relazioniamo con gli altri e con noi stessi in questi spazi della quotidianità.

Un musical che rompe le convenzioni

Gipo Gurrado definisce Supermarket un “non-musical”, in quanto si discosta dalle convenzioni del genere per abbracciare una forma più libera e sperimentale. La musica, composta dallo stesso Gurrado, non è solo un accompagnamento, ma parte integrante della narrazione, veicolando emozioni e significati in modo immediato e potente.

Il risultato è uno spettacolo che mescola teatro, musica e danza in un equilibrio perfetto, capace di divertire e far riflettere allo stesso tempo. Un’esperienza unica che trasforma un’azione quotidiana come fare la spesa in un momento di poesia e consapevolezza. Supermarket – A modern musical tragedy è uno spettacolo che sorprende e coinvolge, offrendo al pubblico un’occasione per guardare con occhi nuovi la realtà quotidiana. Con la sua ironia, la sua musica e la sua profondità, rappresenta un esempio brillante di come il teatro possa essere uno strumento potente per raccontare la società e stimolare la riflessione. Un appuntamento imperdibile per chi cerca un’esperienza teatrale diversa e significativa.