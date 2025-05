You 5, il finale che non avete visto: gli autori svelano una svolta nascosta mai realizzata

Gli showrunner svelano l’epilogo scartato: Joe morto e inconsapevole, ma la coerenza narrativa ne avrebbe risentito

Il finale della quinta e ultima stagione di You ha finalmente messo fine alla lunga scia di sangue di Joe Goldberg, con un epilogo che lo vede imprigionato e costretto a confrontarsi con le sue colpe. Tuttavia, gli showrunner Michael Foley e Justin W. Lo hanno recentemente rivelato che tra le opzioni considerate c’era anche una versione molto più surreale: Joe sarebbe stato ucciso da Bronte e avrebbe scoperto solo nell’ultima scena di essere diventato un fantasma.

Questa idea, seppur intrigante, avrebbe introdotto un buco di trama significativo, rompendo le regole narrative stabilite nelle stagioni precedenti. La serie ha sempre mantenuto un tono realistico, anche nei momenti più estremi, e l’introduzione di un elemento soprannaturale come un Joe fantasma avrebbe compromesso la coerenza interna della storia.

Un finale alternativo troppo distante dalla realtà della serie

Nella versione scartata, Joe sarebbe stato colpito da un proiettile sparato da Bronte, ma né lui né il pubblico avrebbero compreso immediatamente la sua morte. Solo nel finale, Joe si sarebbe reso conto di essere un fantasma, osservando il mondo senza poter interagire. Sebbene questa scelta avrebbe potuto offrire una chiusura poetica, avrebbe anche introdotto un elemento soprannaturale mai presente prima, creando un’incongruenza difficile da giustificare.

La forza di You è sempre stata la sua capacità di esplorare la mente disturbata di Joe all’interno di un contesto realistico. Introdurre un elemento fantastico nel finale avrebbe potuto alienare il pubblico e minare la credibilità dell’intera serie.

La scelta di un finale coerente e soddisfacente

Optando per l’incarcerazione di Joe, gli autori hanno scelto un epilogo che rispetta la logica interna della serie. Joe è finalmente costretto a confrontarsi con le sue azioni, privato della libertà e dell’illusione di controllo che ha sempre cercato di mantenere. Questo finale permette di chiudere il cerchio narrativo, offrendo una conclusione coerente con il percorso del personaggio.

Inoltre, la decisione di non redimere Joe e di mostrargli le conseguenze delle sue azioni rafforza il messaggio morale della serie. Anziché offrire una via di fuga metafisica, gli autori hanno scelto di mantenere Joe ancorato alla realtà delle sue colpe. In definitiva, sebbene l’idea di un Joe fantasma potesse sembrare affascinante, la scelta di un finale più realistico e coerente si è rivelata la più efficace per concludere la storia in modo soddisfacente e rispettoso della sua essenza.