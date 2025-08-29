Doctor Who, abbiamo la data dello spin-off The War Between the Land and the Sea

La nuova serie BBC firmata Russell T. Davies vedrà UNIT affrontare i Sea Devils in una guerra epica.

L’universo di Doctor Who si espande ancora. Dopo mesi di incertezza e voci contrastanti, arriva finalmente la conferma: lo spin-off The War Between the Land and the Sea debutterà nel 2026. L’annuncio, arrivato durante l’Edinburgh TV Festival per voce di Kate Phillips, chief content officer della BBC, mette fine alle speculazioni e sancisce un nuovo capitolo per uno dei franchise fantascientifici più longevi e amati al mondo.

La notizia arriva in un momento cruciale per la saga, reduce dall’uscita di scena del Quindicesimo Dottore interpretato da Ncuti Gatwa e da un periodo di tensioni legate alla partnership con Disney. Proprio la collaborazione con la major statunitense sarà centrale anche per la distribuzione dello spin-off, che non farà parte degli speciali natalizi di quest’anno, ma troverà spazio nel corso del 2026.

Il trailer diffuso a maggio aveva alimentato entusiasmo e frustrazione insieme: tanta azione e atmosfere epiche, ma nessuna data ufficiale. Ora la finestra temporale è fissata, e i fan possono cominciare a prepararsi a una nuova avventura che promette di rinnovare i confini della saga.

Al timone del progetto ritroviamo Russell T. Davies, storico showrunner che ha rilanciato Doctor Who nel 2005 e che, nonostante alcune critiche recenti, resta figura chiave nell’immaginare il futuro del franchise.

UNIT contro i Sea Devils: cosa sappiamo sulla trama

The War Between the Land and the Sea porterà al centro della scena la UNIT, la task force internazionale che da anni protegge la Terra dalle minacce extraterrestri. Questa volta il nemico sarà uno dei più antichi e temibili della storia di Doctor Who: i Sea Devils, creature anfibie riemerse dagli abissi con intenzioni tutt’altro che pacifiche.

Secondo la sinossi ufficiale, la rivelazione pubblica di questa specie scatenerà una crisi globale senza precedenti, con l’umanità intera a rischio. Sarà proprio UNIT a guidare la difesa, in un conflitto che contrapporrà la terra al mare, mescolando fantascienza e allegoria ecologica. Un tema quanto mai attuale, che promette di aggiungere profondità a un intreccio già ricco di azione e tensione.

Un cast che unisce vecchie conoscenze e nuovi volti

Lo spin-off vedrà la partecipazione di Russell Tovey, attore già noto ai fan di Doctor Who e collaboratore di lungo corso di Davies, nei panni di Barclay. Accanto a lui torneranno figure familiari come Jemma Redgrave, volto storico della UNIT, e si aggiungeranno interpreti di prestigio come Gugu Mbatha-Raw, Ruth Madeley, Colin McFarlane e Alexander Devrient. Un mix di veterani e new entry che conferma l’ambizione della serie di parlare sia agli appassionati di lunga data sia alle nuove generazioni di spettatori.

Con Doctor Who – Stagione 2 già disponibile su Disney+, The War Between the Land and the Sea rappresenta la prossima tappa di un viaggio narrativo che non sembra volersi fermare. Una sfida che intende consolidare il legame tra la BBC e Disney e allo stesso tempo espandere l’universo della serie con nuove prospettive e battaglie memorabili.

Lo spin-off non ha ancora una data precisa, ma il 2026 sarà l’anno della sua uscita. Per i fan del Dottore e di Stars Hollow—pardon, di Stars Hollow no, ma di Gallifrey—l’attesa sarà lunga, ma la promessa è quella di un conflitto epico che porterà Doctor Who a esplorare territori narrativi mai visti prima.