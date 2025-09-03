A House of Dynamite, Kathryn Bigelow firma un thriller politico che esplode come un ammonimento

Presentato a Venezia, il nuovo film della regista americana intreccia tensione, denuncia e spettacolo con un cast di grande intensità.

Con A House of Dynamite, Kathryn Bigelow torna dietro la macchina da presa dopo anni di silenzio, presentando alla Mostra di Venezia 2025 un’opera che ha immediatamente catturato l’attenzione per la sua urgenza politica e la sua potenza visiva. La regista premio Oscar per The Hurt Locker sceglie di affrontare il tema della minaccia nucleare, confezionando un film che è al tempo stesso thriller, dramma morale e riflessione geopolitica.

La storia ruota attorno a un gruppo di scienziati e funzionari governativi che si trovano di fronte a una crisi improvvisa: un ordigno atomico sottratto al controllo internazionale rischia di scatenare una catena di eventi irreversibili. Bigelow utilizza questo punto di partenza come detonatore narrativo, ma l’obiettivo non è soltanto quello di costruire tensione, bensì di interrogare lo spettatore sulle responsabilità collettive e sui pericoli di un’umanità che continua a giocare con il fuoco della propria distruzione.

Il film si distingue subito per il ritmo serrato e l’uso sapiente della suspense. Come nelle opere precedenti della regista, l’azione è sempre radicata in una dimensione realistica, con sequenze di grande impatto che non perdono mai il contatto con la plausibilità. Ma accanto all’adrenalina, A House of Dynamite offre anche momenti di introspezione, in cui i personaggi devono fare i conti con dilemmi etici e morali più grandi di loro.

Un cast solido al servizio della tensione

Tra i protagonisti spiccano Idris Elba, Rebecca Ferguson e Gabriel Basso, interpreti di personaggi costretti a misurarsi con il lato oscuro del potere e con il rischio costante del fallimento. Bigelow dirige il cast con la consueta precisione, estraendo performance intense che alimentano la credibilità della vicenda.

Idris Elba regala una prova magnetica, incarnando un uomo combattuto tra il dovere istituzionale e la consapevolezza dei limiti umani. Rebecca Ferguson dona al film una dimensione più emotiva, mettendo in scena la vulnerabilità dietro la determinazione di chi si trova a prendere decisioni irreversibili. Gabriel Basso, più giovane, porta freschezza e impulsività, contrapponendosi alla gravità dei colleghi.

Cinema di denuncia e spettacolo

Quello che colpisce maggiormente è l’equilibrio tra intrattenimento e denuncia. Bigelow non rinuncia al ritmo del thriller, ma utilizza la tensione per lanciare un messaggio chiarissimo: viviamo ancora in una “casa di dinamite”, un mondo dove la minaccia nucleare è tutt’altro che superata. Il film assume così i toni di un monito, che risuona con forza nel contesto geopolitico attuale.

Non mancano i limiti: alcuni momenti risultano forse troppo didascalici, e l’insistenza sul messaggio può apparire eccessiva. Tuttavia, la regista riesce a mantenere alto l’interesse, evitando di scivolare nella retorica grazie alla forza delle immagini e alla tensione narrativa.

A House of Dynamite è un’opera che riafferma la voce unica di Kathryn Bigelow nel panorama del cinema contemporaneo. Un film teso, potente e inquietante, che riesce a fondere spettacolo e riflessione, lasciando lo spettatore con la sensazione di aver assistito non solo a un thriller impeccabile, ma a un urgente avvertimento sul nostro presente.