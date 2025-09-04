Euphoria 3, tutto quello che sappiamo sulla nuova stagione della serie con Zendaya

Dal salto temporale all’ingresso di Rosalía e Sharon Stone, fino al ritorno di Labrinth con Hans Zimmer.

Dal suo debutto nel 2019 su HBO, Euphoria è diventata un fenomeno generazionale e al tempo stesso una delle serie più discusse della televisione contemporanea. Creata da Sam Levinson e trainata dall’interpretazione premiata con l’Emmy di Zendaya, la storia di Rue Bennett – adolescente in lotta con la dipendenza e i propri demoni – ha catturato e diviso pubblico e critica.

La seconda stagione, andata in onda nel 2022, ha spostato l’attenzione da Rue al complesso mosaico di personaggi che la circondano, tra amori tossici, fragilità emotive e desideri di emancipazione. Da allora i fan hanno atteso con impazienza il seguito, e finalmente la terza stagione è in lavorazione. Le prime indiscrezioni confermano sviluppi narrativi inaspettati, nuovi ingressi nel cast e un salto temporale che cambierà radicalmente il volto della serie.

Se le prime due stagioni mostravano gli adolescenti di East Highland ancora intrappolati tra liceo e prime esperienze, i nuovi episodi li porteranno in età adulta. Una scelta che apre la strada a tematiche più mature, ma che non mancherà di sollevare interrogativi sul destino dei protagonisti amati dal pubblico.

La produzione è attualmente in corso e la data d’uscita prevista è fissata al 2026: un’attesa lunga, ma che promette di essere ripagata con una stagione destinata a lasciare il segno.

Ritorni attesi e assenze dolorose

Il cuore narrativo resterà ancorato a Rue, ma torneranno anche Nate (Jacob Elordi), Cassie (Sydney Sweeney), Jules (Hunter Schafer), Lexi (Maude Apatow) e Maddy (Alexa Demie). Confermati inoltre Colman Domingo nei panni di Ali, mentore di Rue, e Eric Dane come Cal Jacobs, figura paterna problematica di Nate. Non mancheranno personaggi secondari divenuti cult, come Suzie (Alanna Ubach) e la temibile Laurie (Martha Kelly).

Purtroppo, la nuova stagione dovrà fare i conti con l’assenza di Angus Cloud, scomparso nel 2023: il suo personaggio Fez non tornerà, lasciando un vuoto enorme nella trama e nel cuore dei fan. Non rivedremo inoltre Storm Reid (Gia, sorella di Rue), Nika King (Leslie, madre di Rue), Barbie Ferreira (Kat) e Austin Abrams (Ethan), segno che l’universo narrativo si sposterà verso nuove direzioni.

Nuovi volti e grandi sorprese

Tra le novità più commentate c’è l’ingresso della cantante Rosalía, che interpreterà un ruolo ricorrente. Il creatore Sam Levinson ha raccontato di averle lasciato grande libertà sul set, affascinato dal suo carisma e dalla sua capacità di improvvisare sia in inglese che in spagnolo.

Non meno sorprendente l’arrivo di Sharon Stone, che ha confermato di avere scene insieme a Sydney Sweeney e Maude Apatow. Il suo personaggio resta avvolto nel mistero, ma la sola presenza dell’attrice di Basic Instinct accende aspettative altissime. Completano il cast i nuovi ingressi di Kadeem Hardison, Priscilla Delgado, Anna Van Patten, Toby Wallace, Marshawn Lynch, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Darrell Britt-Gibson e James Landry Hebert.

Dal punto di vista musicale, un altro colpo di scena: Labrinth, autore delle iconiche sonorità delle prime stagioni, sarà affiancato nientemeno che da Hans Zimmer, premio Oscar e leggenda delle colonne sonore. Una collaborazione che promette una colonna sonora ancora più potente ed evocativa. Euphoria 3 arriverà solo nel 2026, ma le anticipazioni bastano già a scatenare entusiasmo e curiosità. Con un salto temporale, un cast rinnovato e una colonna sonora d’eccezione, la serie è pronta a tornare più ambiziosa che mai, confermando il suo status di cult della generazione contemporanea.