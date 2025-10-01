Giobbe Covatta porta al Martinitt di Milano “70 – Riassunto delle puntate precedenti”

Due serate speciali, il 14 e 15 ottobre, per festeggiare i 70 anni di vita e 40 di carriera

Al Teatro Martinitt di Milano arriva un appuntamento da non perdere per gli amanti della comicità intelligente e della satira sociale. Il 14 e 15 ottobre, alle ore 21, Giobbe Covatta torna sul palco con 70 – Riassunto delle puntate precedenti, uno spettacolo che celebra la sua vita e i quarant’anni di carriera con uno stile che è ormai marchio di fabbrica: ironico, pungente e sempre capace di far riflettere.

Alla soglia di un traguardo così importante, l’attore e comico napoletano ha deciso di regalare al pubblico una sorta di “degustazione” dei suoi pezzi più celebri e di quelli meno conosciuti, un menù comico che mescola satira, aneddoti personali e osservazioni acute sui grandi temi di sempre. Non un best of nostalgico, ma una carrellata sorprendentemente attuale, perché i contenuti di Covatta, dalla religione all’ambiente fino alla vecchiaia, non hanno perso forza né rilevanza.

Il titolo stesso, 70, richiama il senso di bilancio che accompagna questo spettacolo: settant’anni vissuti intensamente, quaranta dedicati alla scena e al pubblico, senza mai rinunciare alla leggerezza come strumento per affrontare anche gli argomenti più delicati. Un modo per raccontarsi e, allo stesso tempo, per raccontare il mondo che cambia, ma che continua a riproporre contraddizioni che fanno sorridere e riflettere.

Il palco diventa così la cucina ideale dove Covatta, nei panni di “cheff”, elabora le sue ricette comiche, dosando ironia, esperienza e un pizzico di provocazione. Una formula collaudata che riesce sempre a conquistare platee di ogni età.

Un menù comico tra temi sociali e risate universali

La forza dello spettacolo sta nell’equilibrio tra la risata immediata e la riflessione più profonda. Covatta affronta i grandi temi che hanno attraversato la sua produzione artistica: la religione, il terzo mondo, l’ecologia, i rapporti tra uomini e donne, la vecchiaia. Argomenti che, con il passare del tempo, non solo non hanno perso mordente, ma appaiono oggi più che mai attuali.

L’ironia di Covatta non è mai fine a sé stessa, ma diventa uno strumento per guardare la realtà da un’altra prospettiva, con leggerezza ma anche con consapevolezza. Lo spettatore viene trascinato in un viaggio che unisce comicità e impegno, risate e coscienza civile, secondo lo stile inconfondibile dell’artista.

Il Teatro Martinitt pronto ad accogliere due serate speciali

Il Martinitt di Milano si conferma così un palcoscenico ideale per ospitare grandi nomi della comicità italiana. Con 70 – Riassunto delle puntate precedenti, il teatro si prepara ad accogliere un pubblico che potrà vivere un’esperienza che va oltre lo spettacolo, trasformandosi in una vera e propria festa condivisa con l’artista.

Due sole date, il 14 e 15 ottobre, per un evento che promette di restare impresso nella memoria di chi assisterà. Un’occasione per celebrare insieme a Giobbe Covatta non solo i suoi traguardi personali, ma anche il potere della comicità come strumento di unione e riflessione.