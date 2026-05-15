Metaforicamente Schiros arriva al Piccolo Bellini, Beatrice Schiros porta in scena un monologo tra ironia e fragilità: lo spettacolo che trasforma la vita in teatro

Dal 19 al 24 maggio il teatro napoletano ospita uno spettacolo intimo, diretto e profondamente umano

Dal 19 al 24 maggio 2026 il Piccolo Bellini ospiterà Metaforicamente Schiros, spettacolo scritto da Beatrice Schiros insieme a Gabriele Scotti, con la stessa attrice protagonista assoluta di un monologo che mescola ironia, memoria, fragilità e confessione personale. Una produzione nata dalla collaborazione tra ATIR e Teatro Carcano, sostenuta dal progetto NEXT 2024/2025 promosso da Regione Lombardia e Fondazione Cariplo.

Lo spettacolo si presenta come una sorta di rito teatrale intimo e diretto, costruito attorno alla voce e alla presenza scenica di Beatrice Schiros. Un racconto che prende forma poco alla volta, quasi contro la volontà stessa della protagonista, che inizialmente sembra non voler essere lì, su quel palco, davanti al pubblico. Poi qualcosa cambia: un ricordo riaffiora, una risata rompe il silenzio, un aneddoto apre la strada a un flusso continuo di pensieri, incontri, relazioni e frammenti di vita.

Da quel momento, il monologo si trasforma in una narrazione personale ma profondamente universale, capace di attraversare esperienze che appartengono a tutti. Le relazioni sbagliate, le cadute, i legami familiari, i lutti, le difficoltà di rialzarsi e il rapporto spesso complicato con i propri genitori diventano il centro emotivo dello spettacolo.

Un monologo che alterna comicità, dolore e confessione

Metaforicamente Schiros viene descritto come un monologo “fuori dai denti”, sfacciato e diretto, ma allo stesso tempo delicato e amaro. Beatrice Schiros mette in scena sé stessa senza filtri, affrontando il passaggio della vita adulta con uno sguardo ironico e lucidissimo. Il tono cambia continuamente: si ride molto, ma sotto la comicità emergono malinconia, fragilità e domande esistenziali che attraversano ogni età.

La forza dello spettacolo sembra stare proprio nella sua semplicità. Non ci sono grandi artifici scenici o costruzioni spettacolari, ma una presenza umana che diventa il centro assoluto della scena. La parola, il racconto e il rapporto diretto con il pubblico diventano gli strumenti attraverso cui si costruisce un dialogo emotivo molto forte.

Nel corso dello spettacolo, Schiros attraversa episodi personali che però finiscono per assumere un significato collettivo. Le esperienze raccontate diventano specchi in cui gli spettatori possono riconoscersi, tra situazioni tragicomiche, fallimenti sentimentali, ricordi familiari e momenti di perdita. La comicità non serve mai soltanto a far ridere, ma diventa una forma di resistenza emotiva e di sopravvivenza.

Particolarmente centrale è il tema dei genitori, raccontati come presenza fondamentale e misteriosa nella costruzione dell’identità personale. Lo spettacolo affronta quel legame ambiguo fatto di amore, ferite, dipendenza e riconoscenza che spesso accompagna tutta la vita adulta.

Il ritorno a un teatro essenziale e profondamente umano

Uno degli aspetti più interessanti di Metaforicamente Schiros è il suo rapporto con il teatro stesso. Lo spettacolo sembra infatti voler recuperare una dimensione essenziale della scena, dove il centro non è l’apparato visivo ma l’incontro diretto tra attore e pubblico. Un ritorno a un teatro emotivo, vivo, costruito sull’ascolto reciproco e sulla sincerità della narrazione.

La presenza di Beatrice Schiros, attrice molto amata dal pubblico teatrale e televisivo, è il motore assoluto del progetto. Per la prima volta anche autrice, insieme a Gabriele Scotti, l’interprete costruisce un racconto che sembra nascere direttamente davanti agli spettatori, senza separazioni nette tra confessione personale e costruzione teatrale.

Lo spettacolo viene definito “psicomagico” proprio perché trasforma il palco in uno spazio di elaborazione emotiva, dove il racconto della propria vita diventa anche occasione di riconoscimento collettivo. Ogni episodio personale si allarga fino a toccare qualcosa di profondamente condiviso, creando un forte legame empatico con il pubblico.

Al Piccolo Bellini, Metaforicamente Schiros promette quindi un’esperienza teatrale molto diversa da quella tradizionale: meno costruita attorno alla trama e più vicina a un flusso di memoria, emozioni e riflessioni sulla vita quotidiana. Uno spettacolo che alterna leggerezza e dolore senza mai separare davvero le due dimensioni, accompagnando gli spettatori dentro un racconto sincero, ironico e profondamente umano.