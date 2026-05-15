Herbert Ballerina torna a Milano: come una catapulta arriva al Teatro Manzoni | Lo show che trasforma il nonsense in spettacolo

Dopo il successo della scorsa stagione, il comico riporta sul palco il suo universo surreale e imprevedibile

Il Teatro Manzoni di Milano ospiterà il 23 e 24 maggio 2026 le nuove repliche di “Come una catapulta”, lo spettacolo di Herbert Ballerina prodotto da Vera Produzione. Dopo il successo registrato nella passata stagione, il comico torna sul palco con uno show costruito attorno al suo stile inconfondibile, fatto di ironia surreale, osservazioni imprevedibili e continui cambi di direzione.

Le rappresentazioni andranno in scena sabato alle 20:45 e domenica alle 15:30. Il titolo dello spettacolo anticipa già il tono dello show: un viaggio comico fuori controllo che alterna nonsense e situazioni quotidiane, trasformando dettagli apparentemente banali in momenti di comicità assurda e irresistibile.

Un flusso continuo di ironia e assurdità

“Come una catapulta” non segue una struttura tradizionale, ma si sviluppa come una lunga sequenza di immagini, pensieri e situazioni che si rincorrono senza pause. Herbert Ballerina porta sul palco il suo universo personale, popolato da riflessioni improbabili, personaggi surreali e dettagli quotidiani osservati da una prospettiva completamente distorta.

Tra scatoloni disseminati sulla scena e un immancabile busto di Fred Bongusto, lo spettacolo attraversa argomenti diversissimi: dai traslochi ai tatuaggi di coppia, passando per il Molise, gli architetti satanici, medici improbabili e psicologi fuori controllo. Ogni tema diventa il punto di partenza per deviazioni narrative imprevedibili, in cui il confine tra realtà e assurdo si fa sempre più sottile.

La forza dello spettacolo sta proprio nel modo in cui Herbert riesce a trasformare situazioni comuni in episodi surreali, mantenendo però un fondo di riconoscibilità che rende tutto ancora più divertente. Il pubblico viene trascinato dentro un flusso continuo di battute e immagini nonsense, dove anche gli elementi più casuali sembrano improvvisamente avere un senso tutto loro.

Personaggi famosi, caos quotidiano e comicità imprevedibile

Nel corso dello show compaiono anche riferimenti a figure celebri come Michael Jordan, Elon Musk, Will Smith e Pablo Picasso, reinterpretati attraverso la lente ironica e spiazzante del comico. I personaggi vengono inseriti in contesti improbabili, creando situazioni paradossali che alimentano ulteriormente il ritmo dello spettacolo.

Accanto ai riferimenti pop e ai continui cambi di argomento, emerge anche una comicità legata alle piccole assurdità della vita quotidiana. Herbert Ballerina costruisce così uno spettacolo che sembra procedere in modo caotico, ma che in realtà mantiene una precisa coerenza interna fatta di tempi comici e continue sorprese.

Il linguaggio utilizzato è volutamente dimesso e spontaneo, quasi come se il pubblico stesse assistendo ai pensieri improvvisi di qualcuno che osserva il mondo da un’angolazione completamente diversa. Ed è proprio questa apparente semplicità a rendere il suo stile così riconoscibile e immediato.

“Come una catapulta” punta quindi a trasformare il teatro in uno spazio di evasione totale, dove il pubblico può lasciarsi trascinare in una sequenza di immagini surreali e risate continue. Uno spettacolo che non cerca spiegazioni razionali, ma costruisce il proprio equilibrio dentro il caos comico e l’assurdità quotidiana, confermando Herbert Ballerina come una delle voci più particolari della comicità italiana contemporanea.