The Big Bang Theory torna nel caos, Stuart distrugge il multiverso nel nuovo spin-off | il primo teaser spacca

HBO Max svela il primo teaser ufficiale di Stuart Fails to Save the Universe, la serie che trasforma l’universo di Sheldon e Leonard in una folle avventura sci-fi

L’universo di The Big Bang Theory si prepara a tornare in una forma completamente diversa rispetto al passato. Dopo il successo di Young Sheldon e Georgie & Mandy’s First Marriage, HBO Max ha finalmente pubblicato il primo teaser trailer ufficiale di Stuart Fails to Save the Universe, il nuovo spin-off ambientato nel futuro della storica sitcom creata da Chuck Lorre.

Questa volta, però, al centro della storia non ci saranno Sheldon Cooper o Leonard Hofstadter, ma uno dei personaggi secondari più amati della serie originale: Stuart Bloom, il proprietario del negozio di fumetti interpretato ancora una volta da Kevin Sussman.

Il trailer anticipa immediatamente un tono molto più assurdo e fantascientifico rispetto agli altri spin-off del franchise. La trama prende infatti il via quando Stuart combina un disastro gigantesco distruggendo accidentalmente un dispositivo costruito da Sheldon e Leonard, provocando un vero e proprio “Armageddon del multiverso”.

Da quel momento, il protagonista sarà costretto a cercare di ripristinare la realtà prima che il collasso del multiverso distrugga tutto. Ma, come suggerisce ironicamente il titolo della serie, le cose non sembrano andare particolarmente bene.

Il teaser mostrato da HBO Max punta chiaramente su un mix di comicità nerd, fantascienza e caos dimensionale, con atmosfere che ricordano in parte alcune recenti produzioni sci-fi contemporanee, pur mantenendo il DNA ironico e surreale che ha reso celebre The Big Bang Theory.

Chi torna nel cast e cosa vedremo nello spin-off

Accanto a Kevin Sussman torneranno anche diversi volti già conosciuti dai fan della sitcom originale. Lauren Lapkus riprenderà il ruolo di Denise, la fidanzata di Stuart, mentre Brian Posehn tornerà nei panni del geologo Bert e John Ross Bowie interpreterà ancora una volta il fisico quantistico Barry Kripke.

Il gruppo si ritroverà coinvolto in un viaggio attraverso realtà alternative e versioni differenti dei personaggi storici del franchise. Ed è proprio questo uno degli elementi che sta alimentando maggiormente la curiosità dei fan.

Secondo quanto anticipato dalla sinossi ufficiale, nel corso della serie compariranno infatti diverse varianti dei personaggi già conosciuti nell’universo di The Big Bang Theory. HBO Max non ha ancora confermato eventuali ritorni di membri storici del cast originale come Jim Parsons, Kaley Cuoco o Johnny Galecki, ma il concept stesso della serie lascia intendere che qualche sorpresa potrebbe davvero arrivare.

Nel cast compariranno inoltre anche Ryan Cartwright nel ruolo di Kyle e Josh Brener nei panni di Trevor, introdotti come guest star dei nuovi episodi.

La scelta di trasformare uno spin-off comedy in una storia con elementi di multiverso rappresenta probabilmente il cambiamento più radicale mai tentato dal franchise creato da Chuck Lorre. Se Young Sheldon aveva scelto la strada del racconto familiare e nostalgico, Stuart Fails to Save the Universe sembra invece voler spingere molto di più sulla fantascienza pura e sulle atmosfere da avventura nerd.

Quando esce Stuart Fails to Save the Universe

HBO Max ha confermato che la nuova serie sarà composta da 10 episodi e debutterà ufficialmente il 24 luglio 2026.

La piattaforma distribuirà un episodio a settimana, con nuove puntate disponibili ogni venerdì. Una strategia che punta chiaramente a mantenere viva la conversazione online per tutta l’estate, soprattutto considerando il peso ancora enorme che il brand di The Big Bang Theory continua ad avere a livello globale.

Nonostante siano passati anni dalla conclusione della sitcom originale, il franchise resta infatti uno dei più popolari nella storia della televisione moderna, capace ancora oggi di generare numeri altissimi in streaming e syndication.

Il nuovo spin-off sembra voler sfruttare proprio questa eredità, ma provando allo stesso tempo a reinventarne completamente il tono. E il primo teaser lascia intuire una serie molto più ambiziosa e folle rispetto a quanto molti si aspettassero.

Tra universi alternativi, disastri dimensionali, fisici quantistici fuori controllo e il solito Stuart incapace di gestire la situazione, HBO Max sembra pronta a trasformare il personaggio più sfortunato di Pasadena nell’improbabile protagonista della fine del mondo.