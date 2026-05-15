Film Marvel in ordine cronologico, come guardare tutto il MCU tra cinema e serie TV: la sequenza giusta per non perdersi nulla | Guida completa

Dai primi eventi della Seconda Guerra Mondiale fino al Multiverso, ecco come orientarsi tra film, serie e speciali Marvel

Guardare i film Marvel in ordine cronologico è uno dei modi migliori per seguire davvero l’evoluzione del Marvel Cinematic Universe, l’universo narrativo nato nel 2008 con Iron Man e diventato negli anni uno dei franchise più grandi e complessi della storia del cinema. L’ordine di uscita nelle sale, infatti, non coincide sempre con l’ordine degli eventi raccontati nella storia. Alcuni film sono ambientati decenni prima rispetto al momento in cui sono stati distribuiti, altri coprono periodi molto ampi, altri ancora si svolgono quasi in contemporanea e diventano fondamentali solo se collocati nel punto giusto della linea temporale.

Il MCU è organizzato in fasi, dalla Fase Uno inaugurata da Tony Stark fino alle fasi più recenti dedicate al Multiverso, ai nuovi Avengers e all’arrivo di personaggi come i Fantastici Quattro, Deadpool, Wolverine e i nuovi protagonisti legati a Wakanda, Captain America e ai Thunderbolts. A rendere tutto più articolato ci sono anche le serie TV, prima prodotte come estensioni parallele dell’universo Marvel e poi sempre più integrate nella narrazione principale grazie alle produzioni Marvel Studios e Disney+.

Il punto di partenza cronologico della saga è Captain America: Il primo vendicatore, ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, dove Steve Rogers diventa Captain America e viene introdotto il Tesseract, destinato a rivelarsi una delle Gemme dell’Infinito. Subito dopo, in una lettura narrativa aggiornata, si inserisce I Fantastici Quattro – Gli inizi, ambientato in un mondo retro-futuristico ispirato agli anni ’60, con Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm e Ben Grimm alle prese con Galactus e Silver Surfer. Si passa poi agli anni ’90 con Captain Marvel, che racconta le origini di Carol Danvers e introduce il conflitto tra Kree e Skrull.

La fase moderna del MCU comincia con Iron Man, ambientato nel 2010, dove Tony Stark costruisce la sua armatura e diventa il primo grande volto dell’universo Marvel cinematografico. Seguono Iron Man 2, L’incredibile Hulk e Thor, titoli che si svolgono in un arco temporale molto ravvicinato e che preparano direttamente l’arrivo del primo grande film corale, The Avengers. Qui Iron Man, Captain America, Thor, Hulk, Vedova Nera e Occhio di Falco si uniscono per affrontare Loki e l’invasione di New York, chiudendo idealmente la Fase Uno.

Dalla nascita degli Avengers allo scontro con Thanos

Dopo la battaglia di New York, l’ordine cronologico prosegue con Thor: The Dark World, dove entra in gioco l’Aether, un’altra Gemma dell’Infinito, e con Iron Man 3, che mostra Tony Stark segnato dagli eventi di The Avengers. Arriva poi Captain America: The Winter Soldier, film fondamentale perché ridefinisce il ruolo dello S.H.I.E.L.D. e riporta in scena Bucky Barnes come Soldato d’Inverno. A questo punto la narrazione si espande nello spazio con Guardiani della Galassia e Guardiani della Galassia Vol. 2, ambientati a pochi mesi di distanza l’uno dall’altro, nonostante il secondo sia uscito al cinema molto più tardi.

Il passo successivo è Avengers: Age of Ultron, dove Tony Stark e Bruce Banner creano accidentalmente Ultron, aprendo una nuova frattura tra i Vendicatori e introducendo personaggi decisivi come Wanda Maximoff, Visione e Quicksilver. Dopo questo evento arriva Ant-Man, che presenta Scott Lang, Hank Pym e il concetto di Regno Quantico, destinato ad avere un peso enorme nella saga. La divisione interna degli eroi esplode poi in Captain America: Civil War, dove gli Accordi di Sokovia separano il gruppo e introducono due figure fondamentali: Black Panther e Spider-Man.

Subito dopo Civil War si collocano Black Widow, dedicato al passato di Natasha Romanoff, Black Panther, ambientato nel Wakanda dopo la morte di T’Chaka, e Spider-Man: Homecoming, che segue Peter Parker nel tentativo di dimostrare il proprio valore a Tony Stark. In questa fase entra anche Doctor Strange, che apre il MCU alla magia, alle dimensioni alternative e alla figura dello Stregone Supremo. Poco prima dell’arrivo di Thanos si inserisce Thor: Ragnarok, dove il dio del tuono perde Asgard, ritrova Hulk e affronta Hela, preparando direttamente l’inizio di Avengers: Infinity War.

Il cuore della Saga dell’Infinito arriva con Avengers: Infinity War, in cui Thanos raccoglie le Gemme dell’Infinito e cancella metà degli esseri viventi dell’universo. Il film va seguito da Avengers: Endgame, ambientato in parte cinque anni dopo, dove i Vendicatori superstiti tentano di annullare il Blip attraverso il viaggio nel tempo. Dopo Endgame si apre una fase nuova, segnata dalle conseguenze della scomparsa di Tony Stark e Steve Rogers. In questo blocco rientrano Captain America: Brave New World, con Sam Wilson come nuovo Captain America, e Thunderbolts*, dedicato a un gruppo di personaggi irregolari come Yelena Belova, Bucky Barnes, Red Guardian, John Walker, Taskmaster, Ghost e Valentina Allegra de Fontaine.

Dal Multiverso alle serie TV: l’ordine completo per seguire tutto il MCU

Dopo Endgame, Spider-Man: Far From Home racconta il trauma di Peter Parker dopo la morte di Tony Stark e introduce Mysterio, il cui gesto finale porta direttamente a Spider-Man: No Way Home. Qui l’identità di Peter viene rivelata al mondo e l’incantesimo di Doctor Strange apre una frattura nel Multiverso, facendo arrivare personaggi da altri universi. A questo punto si inseriscono Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli, ambientato dopo il Blip e dedicato al passato di Shang-Chi e di suo padre Wenwu, ed Eternals, che pur attraversando millenni di storia concentra la trama principale nel periodo successivo a Endgame.

La linea del Multiverso prosegue con Doctor Strange nel Multiverso della Follia, da guardare dopo WandaVision e No Way Home, perché sviluppa il percorso di Wanda Maximoff e le conseguenze delle aperture dimensionali. Seguono Thor: Love and Thunder, con Thor alla ricerca di pace interiore e costretto ad affrontare Gorr il Macellatore di Dei, e Black Panther: Wakanda Forever, che racconta il Wakanda dopo la morte di T’Challa e introduce Namor. In questo periodo si colloca anche Guardiani della Galassia Holiday Special, pensato come avventura natalizia per risollevare Peter Quill dopo la perdita di Gamora.

La cronologia continua con Ant-Man and the Wasp: Quantumania, dove Scott Lang, Hope Van Dyne, Hank Pym, Janet Van Dyne e Cassie Lang esplorano il Regno Quantico e incontrano Kang. Dopo questo evento arriva Guardiani della Galassia Vol. 3, che approfondisce il passato di Rocket e chiude un ciclo importante per il gruppo. Subito dopo va collocato The Marvels, legato direttamente alla serie Ms. Marvel e incentrato sull’intreccio tra i poteri di Carol Danvers, Kamala Khan e Monica Rambeau. Più avanti si inserisce Deadpool & Wolverine, che parte da un flashback nel 2018 e poi si sposta nel presente, portando nel MCU il tono irriverente di Wade Wilson e il ritorno di Wolverine.

Per quanto riguarda le serie TV, l’ordine cronologico completo richiede qualche attenzione in più. Dopo Captain America: Il primo vendicatore si possono guardare le due stagioni di Agent Carter, ambientate nel dopoguerra e dedicate a Peggy Carter. Dopo Captain Marvel, Iron Man, Hulk, Thor e The Avengers, si inseriscono le prime stagioni di Agents of S.H.I.E.L.D., che si intrecciano con gli eventi dei film. In parallelo alla crescita dell’universo principale arrivano anche Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Defenders, The Punisher, Runaways, Cloak & Dagger, Inhumans e Helstrom, produzioni che espandono il mondo Marvel su scala più urbana o laterale.

Le serie Marvel Studios su Disney+ diventano invece centrali dopo Endgame. WandaVision mostra il dolore di Wanda dopo la morte di Visione e prepara Doctor Strange nel Multiverso della Follia. The Falcon and the Winter Soldier racconta il passaggio dello scudo da Steve Rogers a Sam Wilson e conduce verso Brave New World. Loki, con le sue due stagioni, è fondamentale per comprendere il Multiverso e le sue ramificazioni. Hawkeye introduce Kate Bishop, Moon Knight apre un filone più autonomo legato alla mitologia egizia, Ms. Marvel prepara The Marvels, mentre She-Hulk: Attorney at Law sviluppa il lato più leggero e legale del MCU.

Nel blocco successivo rientrano anche Secret Invasion, legata agli Skrull e a Nick Fury, Echo, connessa al mondo di Daredevil e Kingpin, Agatha All Along, nata dall’universo di WandaVision, e le stagioni di What If…?, che esplorano versioni alternative degli eventi Marvel. A queste si aggiungono I Am Groot, X-Men ’97, Your Friendly Neighborhood Spider-Man, Daredevil: Born Again, Ironheart, Eyes of Wakanda, Marvel Zombies, Wonder Man e The Punisher: One Last Kill. Alcune di queste opere hanno un rapporto più diretto con la continuity principale, altre funzionano come espansioni parallele, ma tutte contribuiscono a definire un universo ormai molto più ampio del semplice ciclo degli Avengers.

Guardare il MCU in ordine cronologico significa quindi partire dalle origini di Captain America, attraversare la nascita degli Avengers, arrivare allo scontro con Thanos e poi entrare nella fase del Multiverso, dove film e serie TV diventano sempre più collegati. Non è l’unico modo possibile per seguire la saga, ma è quello più utile per cogliere l’evoluzione interna dei personaggi, il peso degli eventi e le conseguenze che ogni storia lascia su quella successiva.