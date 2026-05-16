The Meltdown scuote Cannes, il thriller politico cileno nasconde un trauma | La sparizione diventa il simbolo di un Paese ferito

Manuela Martelli torna al Festival di Cannes con un dramma sospeso tra mistero, memoria e senso di colpa collettivo

Dopo il successo di Chile ’76, la regista cilena Manuela Martelli torna a Cannes con The Meltdown, presentato nella sezione Un Certain Regard, e conferma ancora una volta il suo interesse per le ferite lasciate dalla dittatura di Augusto Pinochet. Questa volta, però, Martelli sceglie un approccio ancora più sottile e ambiguo, costruendo un racconto apparentemente intimo e minimale che nasconde in realtà una riflessione politica molto più ampia sulla memoria collettiva del Cile.

Ambientato nel 1992, appena due anni dopo la fine ufficiale del regime di Pinochet, The Meltdown segue la storia della giovane Ines, interpretata dalla sorprendente esordiente Maya O’Rourke. Attraverso i suoi occhi enormi, silenziosi e sempre osservatori, il film racconta la sparizione misteriosa di una ragazza adolescente all’interno di una località sciistica isolata tra le montagne cilene.

Ma dietro quel mistero apparentemente personale si nasconde un discorso molto più profondo sul silenzio, sulla paura e sull’incapacità di un intero Paese di affrontare davvero il proprio passato. Il contesto storico è fondamentale. Il Cile sta cercando di mostrarsi al mondo come una nazione moderna e pronta a guardare avanti. Simbolo di questa volontà diventa il gigantesco progetto di trasportare un iceberg dall’Antartide fino all’Expo di Siviglia del 1992, evento realmente accaduto e presente nel film attraverso immagini televisive.

I genitori di Ines lavorano proprio a questo progetto e per questo motivo la bambina viene lasciata per un lungo periodo nel resort di montagna gestito dalla nonna. Qui la ragazza si muove quasi liberamente tra camere, corridoi e personale dell’hotel, sviluppando uno sguardo molto più adulto della sua età.

Un mistero che riflette il trauma nascosto del Cile post-Pinochet

La vita di Ines cambia quando incontra Hanna, giovane sciatrice tedesca arrivata in Cile per allenarsi insieme alla sua squadra. Hanna, interpretata da Maia Rae Domagala, appare subito fragile e isolata. I compagni maschi la prendono continuamente di mira, mentre il suo allenatore sembra avere nei suoi confronti attenzioni sempre più ambigue. Tra Hanna e Ines nasce rapidamente un’amicizia delicata e sincera. La differenza di età non impedisce alle due di legarsi profondamente, anche grazie al fatto che Ines parla inglese fluentemente e può comunicare facilmente con la ragazza straniera.

Per la bambina, Hanna rappresenta una figura quasi mitica, più grande, più libera e misteriosa. Per Hanna, invece, Ines diventa qualcuno di cui fidarsi davvero. Ma il rapporto prende una piega molto più inquietante quando Ines assiste casualmente a qualcosa che non avrebbe dovuto vedere. Poco dopo, Hanna scompare improvvisamente. La sparizione scatena immediatamente ricerche e tensioni all’interno del resort, mentre arriva anche la madre della ragazza, interpretata da una intensa Saskia Rosendahl. Da quel momento, il film smette lentamente di essere soltanto un mystery drama e si trasforma in una riflessione molto più cupa sulla scelta tra verità e sopravvivenza. Ines si trova infatti davanti a un dilemma enorme: dire ciò che sa oppure proteggere il silenzio degli adulti attorno a lei.

Un film sospeso tra silenzi, colpa e memoria collettiva

The Meltdown costruisce continuamente un parallelo tra la sparizione di Hanna e le migliaia di desaparecidos del regime cileno. Martelli però evita qualsiasi approccio esplicito o didascalico. Tutto resta volutamente trattenuto, sfuggente e immerso in una tensione silenziosa. La fotografia di Benjamín Echazarreta utilizza colori freddi e immagini quasi sbiadite, mentre la colonna sonora di Mariá Portugal accompagna il racconto con sonorità minacciose e malinconiche. Il film suggerisce continuamente che il vero problema non sia soltanto ciò che è accaduto, ma soprattutto ciò che tutti scelgono di non dire.

Ines comprende lentamente una lezione terribile senza che nessuno gliela insegni apertamente: a volte il silenzio viene considerato più importante della verità. Ed è proprio questo il nucleo più doloroso del film. La dittatura è ufficialmente terminata, ma il meccanismo della paura e dell’omertà continua ancora a vivere nelle persone. Manuela Martelli sceglie così un cinema estremamente controllato e anti-spettacolare, dove anche i momenti più drammatici sembrano quasi evaporare invece di esplodere. Per alcuni spettatori questa scelta rende il film affascinante e profondamente inquietante. Per altri rischia invece di raffreddare troppo il coinvolgimento emotivo. Con The Meltdown, però, Martelli conferma definitivamente il proprio talento nel raccontare il trauma politico attraverso storie intime e apparentemente piccole, trasformando il silenzio stesso nel vero protagonista del film.