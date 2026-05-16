James Bond cambia volto, partiti ufficialmente i casting del nuovo 007: spunta il nome decisivo

Le audizioni per il prossimo James Bond sono ufficialmente iniziate e Amazon MGM punta su una figura centrale di Game of Thrones.

Il futuro di James Bond entra finalmente nella sua fase più concreta. Dopo mesi di indiscrezioni, ipotesi e rumors sui possibili successori di Daniel Craig, Amazon MGM Studios ha ufficialmente avviato le audizioni per scegliere il nuovo interprete dell’agente 007. La ricerca del volto che raccoglierà l’eredità di uno dei personaggi più iconici della storia del cinema è partita nelle ultime settimane e coinvolge già alcuni dei nomi più discussi di Hollywood.

A guidare il delicato processo di selezione sarà Nina Gold, storica casting director conosciuta soprattutto per il lavoro svolto su Game of Thrones, una delle serie più influenti degli ultimi anni. La sua presenza nel progetto rappresenta un segnale preciso: il nuovo Bond dovrà essere costruito con una visione ampia, internazionale e capace di rilanciare il franchise in una nuova era cinematografica. Amazon MGM ha confermato l’inizio delle audizioni con una breve dichiarazione ufficiale, spiegando che il lavoro sul prossimo capitolo della saga procederà con “cura e profondo rispetto” verso la storica eredità del personaggio creato da Ian Fleming.

La squadra scelta per rilanciare James Bond

La presenza di Nina Gold non è casuale. Negli ultimi anni la casting director ha lavorato ad alcune delle produzioni più importanti dell’industria audiovisiva internazionale. Oltre a Game of Thrones, il suo curriculum comprende The Crown, diversi film di Star Wars e pellicole come Les Misérables, The Martian e Conclave. È stata inoltre candidata all’Oscar nel 2025 per il lavoro svolto su Hamnet, nel primo anno in cui l’Academy ha introdotto una categoria dedicata al casting.

Il nuovo film di Bond avrà inoltre una squadra creativa di altissimo livello. Alla regia ci sarà Denis Villeneuve, autore di film come Dune, Arrival e Sicario, mentre la produzione sarà affidata ad Amy Pascal, già legata al franchise di Spider-Man, e David Heyman, storico produttore della saga di Harry Potter. La sceneggiatura sarà invece firmata da Steven Knight, creatore di Peaky Blinders. Un team che mostra chiaramente l’intenzione di costruire un capitolo estremamente ambizioso, destinato a ridefinire ancora una volta l’identità cinematografica di James Bond.

I favoriti per diventare il nuovo 007

Anche se le audizioni sono appena iniziate, il dibattito sui possibili candidati va avanti ormai da mesi. Tra i nomi più citati nelle indiscrezioni circolate a Hollywood compaiono Jacob Elordi, Callum Turner e Aaron Taylor-Johnson, tutti considerati profili compatibili con il nuovo corso del franchise. Al momento non esistono conferme ufficiali, ma l’avvio dei casting rende sempre più concreta la possibilità che il prossimo Bond venga scelto entro i prossimi mesi.

La pressione attorno al progetto resta altissima. Ogni cambio di interprete di James Bond ha sempre rappresentato un momento cruciale per il cinema internazionale e anche questa volta le aspettative sono enormi. Dopo l’uscita di scena di Daniel Craig, che ha chiuso il proprio percorso con No Time To Die, il franchise deve trovare un volto capace di mantenere il fascino classico del personaggio ma anche di adattarlo alle nuove sensibilità del pubblico contemporaneo. La scelta finale potrebbe segnare l’inizio di una fase completamente nuova per uno dei marchi cinematografici più longevi e riconoscibili al mondo.