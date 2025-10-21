Harry Potter, il set di Diagon Alley prende vita: le prime immagini svelano un mondo magico spettacolare

La nuova serie targata HBO Max entra nella fase più attesa: Hogwarts e il quartiere dei maghi tornano a risplendere

Il mondo magico sta tornando, e questa volta lo farà in grande stile. Le prime immagini provenienti dal set della nuova serie di Harry Potter confermano che la produzione HBO sta ricreando Diagon Alley, il celebre quartiere dei maghi, in una versione inedita e curata fin nei minimi dettagli.

L’attesissima serie, che riporterà sullo schermo le avventure del giovane mago create da J.K. Rowling, è ufficialmente in lavorazione nel Regno Unito e promette di offrire un’esperienza visiva e narrativa più fedele ai romanzi originali rispetto ai film usciti tra il 2001 e il 2011.

Nelle immagini trapelate dal set si intravedono scorci delle vetrine di Ollivander, del Serraglio Stregato e dei negozi di scherzi magici Weasley: una ricostruzione monumentale, pensata per restituire tutta la vitalità e il fascino di uno dei luoghi più iconici della saga. Il livello di dettaglio suggerisce una produzione ambiziosa, capace di combinare effetti pratici e digitali in modo immersivo, proprio come nelle migliori serie fantasy di nuova generazione.

Gli addetti ai lavori parlano di un set permanente, costruito per ospitare più stagioni: segno che il progetto è destinato a diventare una delle pietre miliari del futuro universo televisivo di Harry Potter.

Un ritorno alle origini, con uno sguardo nuovo

La serie, prodotta da Warner Bros. Television in collaborazione con HBO Max, coprirà tutti i sette libri della saga di J.K. Rowling, con una stagione dedicata a ciascun volume. L’obiettivo è quello di esplorare la storia in modo più ampio e dettagliato, offrendo spazio a personaggi e vicende che nei film erano stati solo accennati.

Il ritorno a Diagon Alley rappresenta il simbolo perfetto di questa nuova partenza: non una semplice riproduzione, ma un luogo vivo, pieno di colori, misteri e magia quotidiana. Le prime riprese dovrebbero concentrarsi proprio su questa ambientazione, cuore pulsante della vita dei maghi e crocevia tra infanzia, scoperta e destino.

Sebbene il cast non sia stato ancora ufficializzato, la produzione ha confermato che si tratterà di un nuovo gruppo di attori, selezionati per interpretare Harry, Hermione, Ron e gli altri protagonisti in età adolescenziale. Il tono sarà più fedele all’atmosfera dei libri, con una narrazione che seguirà da vicino la crescita emotiva e psicologica dei personaggi.

Better look at Diagon Alley in the HARRY POTTER TV series pic.twitter.com/lg7SaQM3lu — Wizarding World Direct (@WW_Direct) October 18, 2025

Il progetto più ambizioso del Wizarding World

Con la serie di Harry Potter, HBO punta a creare un nuovo punto di riferimento per il genere fantasy televisivo. L’intento è superare i confini del semplice remake, trasformando la saga in un racconto seriale dal respiro epico, in grado di restituire la profondità morale e simbolica dei romanzi originali.

La costruzione di Diagon Alley è solo il primo passo di un progetto di portata monumentale, che comprenderà anche la ricostruzione di Hogwarts, Privet Drive e della Foresta Proibita. Tutti luoghi che torneranno sullo schermo con una cura visiva mai vista prima.

L’attesa è alle stelle, ma le prime immagini dal set bastano per accendere l’entusiasmo dei fan di ogni generazione. Harry Potter si prepara a rinascere, e Diagon Alley è di nuovo pronta ad aprire le sue porte, tra bacchette scintillanti, libri di incantesimi e nuove magie da scoprire.

Un ritorno che promette di unire nostalgia e meraviglia, riportando tutti — ancora una volta — là dove tutto è cominciato.