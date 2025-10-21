The Witcher 4, il finale sarà “oscuro e imprevedibile”: Netflix prepara la svolta più drammatica della saga

Gli autori anticipano un tono più cupo e un finale che porterà Geralt e Ciri in un territorio mai esplorato

Il mondo di The Witcher si prepara a cambiare per sempre. La quarta stagione della serie fantasy di Netflix sarà una delle più intense e drammatiche dell’intera saga, portando i protagonisti verso un finale molto più cupo del previsto. Gli sceneggiatori hanno confermato che il tono della serie cambierà radicalmente, introducendo “un’oscurità nuova, profonda e inevitabile”.

La stagione, attualmente in produzione, segna anche il debutto di Liam Hemsworth nel ruolo di Geralt di Rivia, dopo l’uscita di Henry Cavill. Un passaggio delicato, che Netflix ha scelto di accompagnare con una narrazione più matura, centrata su conflitti interiori, perdita e destino. L’obiettivo — spiegano gli autori — è dare nuova forza al personaggio e spingerlo verso la parte più tragica del suo viaggio.

Dopo una terza stagione che ha diviso critica e pubblico, The Witcher 4 punta a ricostruire il suo equilibrio narrativo con una scrittura più densa, fedele alle atmosfere dei romanzi di Andrzej Sapkowski. La showrunner Lauren Schmidt Hissrich ha parlato di “una stagione che cambierà per sempre la percezione di ciò che The Witcher è stato fino a oggi”.

Geralt, Ciri e Yennefer verso un destino senza ritorno

La nuova stagione continuerà a seguire le conseguenze dirette degli eventi precedenti, con Geralt, Ciri e Yennefer costretti ad affrontare le forze che li hanno divisi. L’universo dello Strigo diventerà più cupo e violento, dominato da guerre e creature spaventose.

La showrunner ha anticipato che il legame tra i tre protagonisti sarà messo alla prova in modo estremo, portando ciascuno “in un luogo oscuro, dentro e fuori di sé”. Sarà una stagione di perdite e scelte difficili, dove la magia, il potere e la lealtà non basteranno più a salvare chi si ama.

Secondo le fonti, la nuova versione di Geralt interpretata da Liam Hemsworth manterrà lo spirito del personaggio, ma mostrerà un lato più vulnerabile e tormentato. Un approccio che mira a rendere più realistica la transizione di volto senza tradire l’essenza del cacciatore di mostri.

Un finale che promette di sconvolgere i fan

Il finale della quarta stagione sarà il più cupo mai realizzato nella serie. Gli autori lo definiscono “una discesa nel buio” che metterà in discussione tutto ciò che i personaggi hanno costruito finora. Non si tratterà, però, di un epilogo definitivo: la quinta stagione — già confermata — chiuderà l’intera saga di The Witcher su Netflix.

Il nuovo arco narrativo sarà quindi un punto di svolta, dove ogni scelta avrà conseguenze irreversibili. The Witcher 4 si preannuncia come un viaggio emotivo e spietato, in cui i confini tra bene e male diventeranno sempre più sfumati.

Con un tono più adulto, un nuovo interprete e un finale che promette di sorprendere, The Witcher 4 si prepara a riportare la serie al centro dell’attenzione mondiale. Netflix punta su una stagione ambiziosa e visivamente spettacolare, pronta a riscrivere il destino di Geralt e a condurre lo spettatore “in un luogo più oscuro di quanto abbia mai immaginato”.