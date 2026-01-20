The White Lotus 4 prende forma, data di uscita, cast, location e riprese confermate | Tutto quello che sappiamo

La nuova stagione della serie di Mike White entra in produzione nel 2026 e si sposta in Europa.

È ufficialmente iniziata quella che i fan considerano una piccola ricorrenza annuale: la stagione del casting di The White Lotus. La quarta stagione dell’acclamata serie antologica creata da Mike White è pronta a entrare in produzione ad aprile 2026, e con l’avvicinarsi delle riprese iniziano ad emergere le prime informazioni concrete su cast, ambientazione e tempistiche di uscita. Anche se il debutto è ancora lontano, il nuovo capitolo promette già un’evoluzione significativa rispetto alle stagioni precedenti.

Come da tradizione, la serie tornerà a raccontare le dinamiche tossiche e grottesche di ospiti ultraricchi e personale esausto all’interno di un resort di lusso. Cambiano i volti e cambia la cornice geografica, ma resta intatta la formula che ha reso The White Lotus uno dei titoli più discussi degli ultimi anni, capace di coniugare satira sociale, mistero e dramma umano.

In attesa di nuovi dettagli ufficiali sulla trama, le prime conferme permettono già di delineare il profilo di una stagione ambiziosa, più europea e potenzialmente ancora più legata al mondo dello spettacolo e del potere culturale.

Il cast confermato e le possibili sorprese

Al momento sono quattro gli attori ufficialmente annunciati per la quarta stagione di The White Lotus. I primi nomi sono emersi nel dicembre 2024, quando è stato confermato l’ingresso di AJ Michalka e Alexander Ludwig. Michalka, conosciuta anche per il suo percorso musicale nel duo Aly & AJ, ha alle spalle una carriera che spazia tra cinema e televisione, mentre Ludwig è diventato un volto noto al grande pubblico grazie a ruoli in produzioni di grande richiamo.

A metà gennaio sono arrivati altri due annunci rilevanti. Steve Coogan, attore e comico britannico di lungo corso, si unisce al cast portando con sé un bagaglio di esperienza che spazia dalla satira più corrosiva al cinema d’autore. Accanto a lui compare Caleb Jonte Edwards, interprete più giovane e meno noto, che rappresenta la classica scommessa narrativa tipica della serie, spesso abile nel trasformare volti emergenti in personaggi memorabili.

Come accaduto nelle stagioni precedenti, resta aperta la possibilità del ritorno di personaggi già apparsi in passato. The White Lotus ha già dimostrato di saper riutilizzare figure chiave per creare continuità emotiva e narrativa, ma al momento non ci sono conferme ufficiali su eventuali rientri. Questa incertezza contribuisce ad alimentare le speculazioni, una parte ormai integrante del fenomeno culturale che circonda la serie.

Dalla Riviera francese all’ipotesi Cannes

Uno degli elementi più affascinanti della quarta stagione è senza dubbio la location. Dopo le Hawaii, la Sicilia e la Thailandia, The White Lotus approda in Francia, scegliendo come scenario principale la Riviera francese. Le riprese si svolgeranno in gran parte presso lo Château de La Messardière, storico palazzo ottocentesco trasformato in hotel di lusso a Saint-Tropez. Una scelta che promette un’estetica raffinata, luminosa e fortemente simbolica.

Alcune scene verranno girate anche a Parigi, ampliando ulteriormente l’orizzonte visivo e narrativo della stagione. Secondo le prime indiscrezioni, la Cannes Film Festival potrebbe avere un ruolo all’interno della storia, suggerendo una stagione più esplicitamente legata al mondo del cinema, della fama e dell’industria culturale. Un contesto perfetto per esplorare nuove forme di privilegio, narcisismo e tensione sociale.

Per quanto riguarda la trama, tutto resta rigorosamente sotto riserbo. Tuttavia, la combinazione tra ambientazione europea, possibile riferimento al sistema cinematografico internazionale e un cast che mescola ironia e intensità lascia intuire un capitolo particolarmente sofisticato, forse ancora più meta-narrativo rispetto al passato.

Le riprese sono previste dalla fine di aprile alla fine di ottobre 2026. Considerando i tempi di post-produzione e il precedente calendario di uscita della serie, una messa in onda nel 2027 appare l’ipotesi più probabile, con una possibile uscita in primavera. Un’attesa lunga, ma coerente con l’alto livello produttivo che ha sempre contraddistinto The White Lotus.

In assenza di trailer o immagini ufficiali, ciò che emerge con chiarezza è l’intenzione di Mike White di rinnovare ancora una volta il linguaggio della serie, senza tradirne l’identità. La quarta stagione si preannuncia come un nuovo capitolo capace di osservare il privilegio da un’angolazione diversa, sfruttando il fascino ambiguo della Riviera francese come specchio delle fragilità umane.

Fino all’arrivo di nuove conferme, resta solo una certezza: anche questa volta, The White Lotus tornerà a far discutere molto prima ancora della sua messa in onda.