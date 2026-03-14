La casa degli spiriti arriva a Milano, il celebre romanzo di Isabel Allende diventa teatro | Lo spettacolo che racconta tre generazioni

Dal 26 al 29 marzo 2026 al Teatro Litta prende vita uno dei romanzi più intensi della letteratura contemporanea.

Dal 26 al 29 marzo 2026 il MTM Teatro Litta di Milano ospita lo spettacolo La casa degli spiriti, adattamento teatrale del celebre romanzo di Isabel Allende. La produzione, firmata dalla Compagnia Teatro Binario 7 in collaborazione con PianoinBilico, porta in scena una delle storie familiari più intense della narrativa sudamericana, intrecciando memoria, politica e dimensione fantastica. La regia è affidata a Corrado Accordino, mentre sul palco l’interpretazione è affidata a Silvia Giulia Mendola, accompagnata dalla voce dal vivo di Linda Messerklinger e dalle musiche originali di Mimosa Campironi. Lo spettacolo è sostenuto nell’ambito di Next – Laboratorio delle idee per la produzione e la distribuzione dello spettacolo dal vivo lombardo, progetto dedicato alla valorizzazione delle nuove produzioni teatrali.

L’adattamento sceglie la forma del monologo, una struttura narrativa che consente di attraversare decenni di storia e generazioni della stessa famiglia attraverso lo sguardo di una sola protagonista. La scena si trasforma così in uno spazio della memoria, dove il racconto personale si intreccia con eventi storici reali e con una dimensione quasi magica, tipica della scrittura di Isabel Allende. Il risultato è una narrazione intensa che ripercorre destini individuali e trasformazioni sociali, restituendo al pubblico il senso profondo di un romanzo diventato un classico della letteratura contemporanea.

Una storia di donne tra memoria, magia e storia del Cile

Il romanzo di Isabel Allende si apre con una dedica significativa: “A mia madre, a mia nonna e alle altre straordinarie donne di questa storia”. È proprio questa dimensione matriarcale a costituire il cuore del racconto. La vicenda segue tre generazioni di donne appartenenti alla stessa famiglia: Clara, dotata di poteri chiaroveggenti; Blanca, artista e figlia di Clara; e Alba, che cresce in un periodo di profondi cambiamenti politici e sociali. Accanto a loro si muove una costellazione di figure femminili diverse tra loro, unite dalla volontà di trovare la propria strada in un mondo spesso segnato da conflitti e ingiustizie.

Nel monologo teatrale la narrazione prende avvio proprio da Alba, che diventa la voce capace di raccontare le vite delle donne che l’hanno preceduta. Attraverso il suo sguardo il pubblico entra in un racconto familiare fatto di ricordi, rivelazioni e presenze misteriose. La storia assume così una forma circolare, in cui passato e presente dialogano continuamente e dove il confine tra realtà e dimensione soprannaturale diventa sempre più sottile.

Un racconto che attraversa la storia e la memoria collettiva

Le vicende personali della famiglia si sviluppano sullo sfondo di un momento cruciale della storia del Cile. Il racconto attraversa infatti gli ultimi decenni del Novecento, arrivando fino agli eventi drammatici del golpe militare del 1973 guidato dal generale Augusto Pinochet. La dittatura, con la sua violenza e il clima di terrore che ha segnato il paese, diventa una presenza costante nella vita dei personaggi. La narrazione segue anche il lento percorso verso il ritorno della democrazia, mostrando come le grandi trasformazioni politiche influenzino profondamente le storie individuali.

All’interno di questo contesto storico prende forma un universo narrativo in cui convivono elementi realistici e dimensioni fantastiche. Nel mondo raccontato da Isabel Allende le apparizioni possono sedersi a tavola con i vivi, le bambine possono nascere con capelli verdi e il confine tra vita e morte diventa permeabile. Questo intreccio tra memoria familiare, magia e storia rende La casa degli spiriti un racconto potente e profondamente umano, capace di attraversare generazioni e di restituire il valore della memoria come eredità viva che continua a parlare al presente.