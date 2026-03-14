The Pitt 2 cambia il modo di vedere Robby, l’episodio 10 svela un lato oscuro del personaggio: la verità che divide i fan

L’ultimo episodio della seconda stagione mette in discussione il protagonista della serie e apre un nuovo dibattito tra gli spettatori.

La seconda stagione di The Pitt continua a sorprendere il pubblico con sviluppi narrativi sempre più complessi. L’episodio 10 ha però acceso un dibattito particolarmente acceso tra gli spettatori perché mette in luce un lato molto controverso del protagonista, il dottor Michael Robby Robinavitch. La puntata mostra infatti come il personaggio interpretato da Noah Wyle non sia soltanto un medico brillante e un leader carismatico, ma anche una figura profondamente imperfetta. Le tensioni che emergono all’interno dell’ospedale rivelano atteggiamenti che molti spettatori hanno interpretato come segnali di un comportamento sessista, già presente in modo più sottile nelle stagioni precedenti.

Durante l’episodio Robby entra in conflitto con due colleghe, la dottoressa Mohan e la dottoressa Al-Hashimi. In particolare, il confronto con Mohan diventa uno dei momenti più discussi della stagione. La giovane dottoressa vive un momento di forte stress e subisce un attacco di panico legato alle pressioni della carriera medica e alle tensioni familiari. Quando Robby interviene, invece di offrirle sostegno la rimprovera duramente, arrivando a mettere in dubbio la sua capacità di lavorare in ospedale. Questo episodio rende evidente una dinamica che alcuni fan avevano già notato: il protagonista sembra applicare criteri molto più severi verso le colleghe rispetto ai colleghi uomini.

Un comportamento già emerso nelle stagioni precedenti

Il tema non è completamente nuovo nella narrazione della serie. Già nella prima stagione alcuni episodi avevano suggerito un atteggiamento differente di Robby nei confronti dei suoi studenti e specializzandi. Alcuni personaggi femminili, come Samira Mohan e McKay, erano spesso sottoposti a critiche più dure e a pressioni maggiori rispetto ai colleghi maschi. Allo stesso tempo altri medici, come Whitaker, sembrano ricevere una fiducia quasi automatica da parte del protagonista.

Questa differenza diventa ancora più evidente nella seconda stagione. L’episodio 10 alterna momenti in cui Robby rimprovera duramente le colleghe a scene in cui si mostra molto più accomodante con i colleghi uomini. Il contrasto tra questi atteggiamenti rende difficile ignorare il problema e porta alcuni personaggi della serie a mettere apertamente in discussione il suo comportamento.

Uno dei casi più citati riguarda il ritorno del dottor Langdon, che dopo aver tradito la fiducia del reparto e aver commesso reati legati all’abuso di farmaci riesce comunque a tornare a lavorare nel PTMC dopo meno di un anno. Alcuni colleghi fanno notare come una situazione simile, se avesse coinvolto una dottoressa, probabilmente avrebbe avuto conseguenze molto più gravi.

Stress e crisi personale aggravano il comportamento del protagonista

La serie suggerisce però che il comportamento di Robby non possa essere spiegato solo con un problema di pregiudizi. Nella seconda stagione il personaggio sta affrontando una fase estremamente difficile della propria vita professionale e personale. Nell’episodio 10 lo spettatore lo vede ormai oltre dieci ore dentro un turno massacrante in pronto soccorso. L’ospedale è sommerso dai pazienti, i sistemi digitali sono fuori uso e il reparto vive una situazione di caos costante.

In questo contesto la pressione sembra amplificare i lati peggiori del personaggio. Robby perde spesso il controllo e scarica la propria frustrazione sui colleghi più vicini. Se in passato la sua rabbia si dirigeva verso pazienti difficili o situazioni esterne, ora il bersaglio diventa il personale dell’ospedale. La serie lascia intendere che il protagonista stia attraversando una crisi psicologica sempre più evidente, alimentata da stress, senso di fallimento e pensieri sempre più oscuri sul proprio futuro.

Proprio per questo molti spettatori interpretano l’episodio come un punto di svolta per il personaggio. Il comportamento di Robby mette in discussione l’immagine dell’eroe medico che aveva dominato le stagioni precedenti e apre la strada a un possibile percorso di cambiamento. Per riuscire a salvare il proprio ruolo all’interno del reparto, il protagonista dovrà affrontare non solo i propri errori ma anche una crisi personale che sembra diventare sempre più difficile da ignorare.