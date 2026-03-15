Scarpetta debutta su Prime Video, il crime con Nicole Kidman conquista subito | La serie che riapre un caso di trent’anni

La nuova serie tratta dai romanzi di Patricia Cornwell porta sullo schermo la celebre patologa forense Kay Scarpetta con un thriller ricco di misteri.

Il nome Scarpetta può evocare molte immagini diverse, ma per milioni di lettori nel mondo significa soprattutto Kay Scarpetta, la celebre patologa forense nata dalla penna di Patricia Cornwell. Dopo oltre 100 milioni di copie vendute con la saga letteraria, il personaggio arriva ora anche sul piccolo schermo con una nuova serie crime disponibile su Prime Video dall’11 marzo. La prima stagione è composta da 8 episodi e la piattaforma ha già confermato lo sviluppo di una seconda stagione, segno della grande fiducia nel progetto.

La serie è ideata e scritta da Liz Sarnoff insieme alla stessa Cornwell, che compare anche in un piccolo ruolo. Al centro della storia c’è Nicole Kidman, che interpreta la versione adulta della protagonista e partecipa anche come produttrice del progetto insieme a un’altra icona di Hollywood, Jamie Lee Curtis. La serie non adatta un romanzo specifico della saga, ma costruisce una storia originale ispirata all’universo narrativo creato dalla scrittrice, permettendo così anche a chi non ha letto i libri di entrare nella vicenda senza conoscenze pregresse.

Un omicidio riapre un caso rimasto irrisolto per decenni

La trama si apre con il ritorno di Kay Scarpetta nel ruolo di chief medical examiner dello stato della Virginia. Dopo anni di assenza, la patologa si ritrova subito al centro di un’indagine complessa quando viene ritrovato il corpo di una vittima brutalmente mutilata. L’analisi del cadavere porta alla luce un collegamento inquietante con un caso di serial killer avvenuto quasi trent’anni prima, proprio all’inizio della carriera di Scarpetta.

Quella vicenda del passato rappresenta uno dei momenti più importanti della vita professionale della protagonista. Fu durante quelle indagini che Kay incontrò alcuni dei personaggi destinati a segnare la sua storia personale e lavorativa. Tra questi ci sono il detective della polizia Pete Marino, l’agente dell’FBI Benton Wesley e diversi collaboratori che nel tempo sono diventati alleati fondamentali o avversari difficili da dimenticare.

La nuova prova emersa nel caso attuale mette però in discussione tutto ciò che Scarpetta pensava di sapere su quei delitti del 1998. Per arrivare alla verità sarà costretta a riaprire vecchie ferite e a confrontarsi con eventi che hanno segnato profondamente la sua vita. Accanto a lei tornano figure chiave come la nipote Lucy, brillante esperta di tecnologia investigativa, e la sorella maggiore Dorothy, con cui il rapporto è sempre stato complesso ma profondamente legato ai traumi del passato familiare.

Un crime che omaggia il mondo narrativo di Patricia Cornwell

Uno degli aspetti più apprezzati della serie è l’attenzione con cui vengono ricostruiti i personaggi creati da Patricia Cornwell. Il racconto si muove continuamente tra presente e passato, mostrando sia la Scarpetta adulta interpretata da Nicole Kidman sia la versione più giovane del personaggio portata sullo schermo da Rosy McEwen. Questa doppia prospettiva permette di esplorare l’evoluzione psicologica della protagonista e il peso degli eventi che hanno modellato il suo carattere.

Il cast contribuisce a rendere credibile questo universo narrativo. Accanto a Kidman troviamo Jamie Lee Curtis nei panni della sorella Dorothy, mentre Ariana DeBose interpreta Lucy nella linea temporale contemporanea. Altri ruoli importanti sono affidati a Simon Baker, che veste i panni di Benton Wesley, e a Bobby Cannavale, coinvolto nella storia legata al detective Pete Marino.

Il risultato è una serie crime che unisce investigazione scientifica, mistero e dramma personale. La narrazione costruisce un intreccio complesso destinato a svilupparsi nel corso delle stagioni, con una trama che non si conclude completamente nel primo capitolo ma prepara il terreno per gli episodi futuri. Grazie a questa struttura e alla forte identità dei personaggi, Scarpetta si presenta come uno dei nuovi thriller televisivi più ambiziosi dell’anno, capace di rendere omaggio a uno dei personaggi più iconici della narrativa gialla contemporanea.