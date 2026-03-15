Vautours arriva al Piccolo Bellini, il nuovo spettacolo indaga lavoro e identità: tre uomini davanti al vuoto

Dal 17 al 22 marzo al Teatro Piccolo Bellini di Napoli va in scena Vautours (Avvoltoi), uno spettacolo che esplora la fragilità umana quando il lavoro scompare.

Dal 17 al 22 marzo il Teatro Piccolo Bellini di Napoli ospita Vautours (Avvoltoi), spettacolo scritto da Roberto Serpi e diretto da Sergio Romano, Roberto Serpi e Ivan Zerbinati. La produzione è firmata dalla Fondazione Teatro Due e vede in scena gli stessi Roberto Serpi, Federico Vanni e Ivan Zerbinati. Completano il progetto artistico le luci di Luca Bronzo e i costumi di Elisabetta Zinelli. Lo spettacolo affronta uno dei temi più sensibili della società contemporanea: il lavoro come elemento centrale dell’identità individuale e del riconoscimento sociale.

La storia si sviluppa in un ambiente sotterraneo e indefinito, uno spazio quasi sospeso nel tempo dove tre uomini si ritrovano a confrontarsi con una perdita che cambia radicalmente la loro esistenza. Hanno perso il lavoro, e con esso la stabilità e il senso di appartenenza che definiva le loro vite. In questo contesto chiuso e privo di riferimenti esterni prende forma un confronto serrato tra i protagonisti, mentre i tentativi di rientrare in azienda diventano sempre più insistenti e paradossali.

Un racconto cinico sulla perdita del lavoro e dell’identità

Nel mondo raccontato da Vautours il lavoro non è solo una professione, ma rappresenta l’unico modo per sentirsi parte della società. Quando questo punto fermo viene meno, i protagonisti si trovano improvvisamente sospesi in una condizione di vuoto esistenziale. Il desiderio di tornare a essere riconosciuti diventa quindi una forza dominante, capace di spingere i personaggi verso comportamenti sempre più estremi.

Lo spettacolo mette così in scena uno spaccato duro e ironico di un’umanità che sembra aver perso ogni bussola morale. I protagonisti non ridono e non piangono più da tempo, come se l’abitudine e la routine avessero anestetizzato le loro emozioni. Nel tentativo disperato di rientrare nell’organizzazione da cui sono stati esclusi, emergono lati nascosti del loro carattere e dinamiche sempre più inquietanti. L’immagine dell’avvoltoio, evocata già dal titolo, diventa la metafora di una presenza che attende pazientemente la propria occasione.

Uno spettacolo costruito sulla tensione e sulla forza degli attori

La messa in scena punta su un impianto essenziale, quasi spoglio. L’ambiente scenico è volutamente privo di elementi superflui, senza appoggi scenografici o effetti sonori che possano distrarre l’attenzione dello spettatore. Questa scelta registica mette al centro il lavoro degli attori, che costruiscono l’intera tensione narrativa attraverso il ritmo delle battute e la progressiva evoluzione dei personaggi.

Per gli interpreti Vautours diventa così una vera e propria sfida teatrale. Il testo segue infatti la struttura del giallo, mantenendo costante una sensazione di sospensione che accompagna il pubblico fino alle conseguenze più imprevedibili della vicenda. Tra dialoghi serrati e situazioni sempre più paradossali, lo spettacolo si trasforma in una riflessione intensa sulla ricerca del proprio posto nel mondo e sul bisogno umano di sentirsi parte di qualcosa. Una domanda che, dietro la storia dei tre protagonisti, finisce per interrogare direttamente anche lo spettatore.