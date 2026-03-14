One Piece 3 è già in produzione, ecco quando arriveranno i nuovi episodi su Netflix | Cosa succederà davvero

La terza stagione del live-action di One Piece è in lavorazione e promette uno degli archi narrativi più attesi dai fan.

Il fenomeno globale di One Piece continua a crescere. Dopo il grande successo della prima stagione pubblicata nell’agosto 2023 e l’arrivo della seconda il 10 marzo 2026, Netflix ha già confermato che la storia proseguirà con una terza stagione attualmente in produzione. L’adattamento live-action del celebre manga creato da Eiichiro Oda ha conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo, riuscendo nell’impresa di convincere sia i fan storici dell’opera originale sia un nuovo pubblico. Proprio per questo motivo la piattaforma ha deciso di puntare ancora sulla serie, proseguendo il viaggio di Monkey D. Luffy e della sua ciurma verso nuove avventure.

Al momento non esiste ancora una data ufficiale di uscita per i nuovi episodi, ma alcuni dettagli sulla produzione permettono già di immaginare quando potrebbe arrivare la terza stagione. Le riprese sono iniziate il 24 novembre 2025 a Cape Town, in Sudafrica, la stessa location utilizzata per i capitoli precedenti della serie. Netflix ha anche diffuso una prima immagine dal set che mostra la sceneggiatura dell’episodio d’apertura, intitolato “Where There’s Smoke”, scritto da Ashley Wigfield e diretto da Christoph Schrewe. Alla guida del progetto ci saranno gli showrunner Joe Tracz e Ian Stokes, mentre Matt Owens, che aveva lavorato alle prime due stagioni, ha lasciato la produzione nel corso del 2025.

La saga di Alabasta al centro della terza stagione

Anche se Netflix non ha ancora pubblicato una sinossi ufficiale, molti indizi suggeriscono quale sarà la direzione narrativa della terza stagione. La serie segue le avventure di Monkey D. Luffy, giovane pirata dotato di poteri elastici dopo aver mangiato un frutto del diavolo. Il suo obiettivo è trovare il leggendario tesoro chiamato One Piece e diventare il Re dei Pirati. Nel corso delle prime stagioni ha radunato la sua ciurma, conosciuta come i Pirati di Cappello di Paglia, composta dallo spadaccino Roronoa Zoro, dalla navigatrice Nami, dal cecchino Usopp e dal cuoco Sanji.

Il finale della seconda stagione ha aperto la strada a uno degli archi narrativi più importanti del manga: la saga di Alabasta. In questa parte della storia i protagonisti decidono di aiutare la principessa Nefertari Vivi a salvare il suo regno da una pericolosa cospirazione. Dietro il complotto si nasconde l’organizzazione criminale Baroque Works, guidata dal misterioso Mr. 0. L’identità del leader viene rivelata proprio alla fine della stagione precedente: si tratta del pirata Crocodile, uno dei nemici più potenti affrontati finora da Luffy. Secondo alcune anticipazioni, i nuovi episodi avranno un tono più intenso e drammatico, affrontando temi politici e sociali legati al conflitto che minaccia il regno di Alabasta.

Il cast confermato e i nuovi personaggi attesi

Gran parte del cast principale tornerà anche nella terza stagione. Iñaki Godoy riprenderà il ruolo di Monkey D. Luffy, mentre Mackenyu tornerà a interpretare Roronoa Zoro. Insieme a loro rivedremo Emily Rudd nei panni di Nami, Jacob Gibson come Usopp e Taz Skylar nel ruolo di Sanji. Continuerà ad avere un ruolo centrale anche la principessa Vivi, interpretata da Charithra Chandran, mentre il personaggio di Tony Tony Chopper sarà ancora realizzato in motion capture e doppiato da Mikaela Hoover.

Tra gli antagonisti torneranno anche alcuni volti già introdotti nella stagione precedente. Joe Manganiello interpreterà nuovamente Crocodile, mentre Lera Abova sarà ancora Miss All Sunday. Inoltre Sendhil Ramamurthy riprenderà il ruolo di Nefertari Cobra, sovrano del regno di Alabasta. La nuova stagione introdurrà anche personaggi molto attesi dai fan del manga, tra cui Portgas D. Ace, il fratello di Luffy e capitano dei Pirati di Spade, interpretato da Xolo Maridueña. Tra le novità ci sarà anche Bon Clay, eccentrico membro della Baroque Works che sarà portato sullo schermo da Cole Escola.

Se la produzione seguirà tempistiche simili a quelle della stagione precedente, il debutto della terza stagione potrebbe arrivare tra il 2027 e l’inizio del 2028. Molto dipenderà dalla durata delle riprese e soprattutto dal complesso lavoro di post-produzione necessario per realizzare gli effetti visivi che caratterizzano il mondo fantastico della serie. Nel frattempo il successo internazionale del live-action lascia immaginare che il viaggio dei Pirati di Cappello di Paglia su Netflix potrebbe continuare ancora a lungo.