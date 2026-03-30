Film stasera in tv 30 marzo | I migliori titoli da vedere in prima serata: action thriller e grandi classici

Dal cinema d’azione ai drammi storici, ecco cosa guardare in televisione oggi lunedì 30 marzo 2026.

Nonostante l’offerta sempre più ampia delle piattaforme streaming, la televisione continua a proporre una selezione interessante per chi preferisce il classico zapping serale. Per la giornata di lunedì 30 marzo 2026, il palinsesto offre una varietà di titoli che spaziano tra action, thriller, avventura e cinema storico. Tra i protagonisti della serata troviamo volti molto amati come Angelina Jolie, Gary Oldman e Denzel Washington, con film capaci di soddisfare gusti diversi e offrire spunti per ogni tipo di spettatore.

Dai blockbuster dei primi anni Duemila fino a pellicole premiate agli Oscar, la programmazione propone un mix equilibrato tra intrattenimento e cinema più impegnato. Una serata che può essere facilmente personalizzata in base alle preferenze, tra adrenalina, mistero e racconti storici di grande impatto.

Action e avventura per una serata ad alta tensione

Tra i titoli più immediati e spettacolari spicca Lara Croft: Tomb Raider in onda su Canale 20 alle 21:07, film che ha consacrato Angelina Jolie come icona action. La storia segue l’archeologa alle prese con reliquie misteriose e minacce sovrannaturali, in un mix di avventura e ritmo serrato. Un titolo che torna d’attualità anche per il recente stop alla serie live action di Tomb Raider con Sophie Turner.

Per chi cerca adrenalina pura, Transporter: Extreme su Italia 1 alle 21:31 offre un’azione senza pause con Jason Statham nei panni dell’autista Frank Martin. Tra inseguimenti e combattimenti, il film rappresenta uno dei capitoli più iconici della saga che ha contribuito a lanciare definitivamente la carriera dell’attore nel genere action.

Spazio anche all’avventura per tutta la famiglia con Una notte al museo 3 – Il segreto del Faraone, in onda su Canale 27 alle 21:10. Con Ben Stiller protagonista, il film unisce comicità e fantasia, portando la storia a Londra e regalando momenti di intrattenimento leggero ma coinvolgente.

Thriller e cinema storico tra tensione e interpretazioni premiate

Tra le proposte più intense della serata troviamo L’ora più buia, in onda su Iris alle 21:11. Il film racconta i momenti cruciali della leadership di Winston Churchill durante l’inizio della Seconda guerra mondiale. La performance di Gary Oldman, premiata con l’Oscar come miglior attore nel 2018, rappresenta uno dei punti di forza della pellicola.

Chi preferisce il thriller può scegliere Il collezionista di ossa, in onda su Nove alle 21:30, con Denzel Washington e Angelina Jolie. La storia segue un’indagine serrata su un serial killer, con una tensione costruita sul rapporto tra i due protagonisti e su un intreccio ricco di colpi di scena.

A completare la programmazione c’è Behind Enemy Lines – Dietro le linee nemiche, trasmesso su La 7 Cinema alle 21:15. Il film racconta la lotta per la sopravvivenza di un pilota abbattuto in territorio ostile, con Owen Wilson in un ruolo più drammatico del solito e Gene Hackman a dare solidità al racconto.

Una serata televisiva che offre dunque un’ampia scelta tra generi e atmosfere diverse, permettendo di passare da storie spettacolari e leggere a racconti più intensi e riflessivi, senza rinunciare alla qualità del grande cinema.