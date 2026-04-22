Citadel riparte da zero | Nuova missione globale: succede di tutto nella stagione 2

Dopo tre anni di attesa, la serie torna con un cast ampliato e una sfida decisiva per il suo futuro

Dopo un lungo silenzio, Citadel è pronta a tornare su Prime Video con una seconda stagione che punta a rilanciare completamente il progetto. La piattaforma ha confermato l’uscita di tutti e sette gli episodi il 6 maggio 2026, accompagnando l’annuncio con il trailer ufficiale che anticipa un cambio di passo evidente rispetto al passato.

La serie di spionaggio prodotta dai fratelli Russo si trova ora davanti a un momento cruciale: riconquistare il pubblico e dimostrare la solidità di un universo narrativo che, fin dal debutto, ha puntato su ambizioni molto alte e su un investimento produttivo tra i più importanti della piattaforma.

Una nuova missione per salvare ciò che resta

Al centro della storia tornano gli agenti d’élite della ormai distrutta agenzia Citadel. Mason Kane (Richard Madden), Nadia Sinh (Priyanka Chopra Jonas) e Bernard Orlick (Stanley Tucci) si ritrovano ancora una volta coinvolti in una guerra segreta contro Manticore, l’organizzazione responsabile della caduta dell’agenzia.

Questa volta la minaccia è più ampia e complessa. I protagonisti dovranno costruire una nuova squadra, reclutando agenti con competenze diverse per affrontare una cospirazione su scala globale. Il trailer suggerisce un intreccio fatto di tradimenti, alleanze instabili e missioni ad alto rischio, dove il confine tra amico e nemico diventa sempre più sottile.

Il racconto si sposta quindi verso una dimensione più corale, ampliando lo scenario e aumentando la posta in gioco. L’obiettivo è chiaro: rendere la serie più dinamica e meno centrata su pochi personaggi, aprendo a nuove linee narrative.

Un cast più ampio e una sfida decisiva

La seconda stagione introduce diversi nuovi volti, affiancando ai protagonisti nomi come Jack Reynor, Matt Berry, Lina El Arabi, Merle Dandridge, Gabriel Leone e Rayna Vallandingham. Tornano anche Lesley Manville e Ashleigh Cummings, contribuendo a rafforzare la dimensione corale della serie.

Questo ampliamento del cast rappresenta una delle principali novità, pensata per rendere la narrazione più stratificata e offrire nuove dinamiche tra i personaggi. Un cambiamento necessario per una produzione che, fin dall’inizio, si è presentata come un progetto ambizioso e internazionale.

Il ritorno di Citadel arriva inoltre dopo la cancellazione degli spin-off Citadel: Diana e Citadel: Honey Bunny, segnando un momento di riorganizzazione per l’intero franchise. Con un budget stimato intorno ai 300 milioni di dollari, la seconda stagione rappresenta un vero banco di prova: dovrà dimostrare che la serie può evolversi e consolidarsi nel tempo. Il trailer promette spettacolo e ritmo, ma sarà la risposta del pubblico a determinare il futuro di questo universo narrativo.