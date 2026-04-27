Half Man scuote il pubblico | La nuova serie di Richard Gadd divide e colpisce: cosa la rende così potente

Un racconto crudo e disturbante che mette a nudo la mascolinità e i legami più fragili

C’è una nuova serie che sta facendo discutere pubblico e critica per la sua intensità e per i temi che affronta senza filtri. Si intitola “Half Man” ed è la nuova creazione di Richard Gadd, già autore del fenomeno “Baby Reindeer”, vincitore di 6 Emmy. Disponibile dal 24 aprile su HBO Max, questa miniserie in 6 episodi si presenta come uno dei titoli più forti e controversi del momento.

Non è una visione semplice. Fin dalle prime scene è chiaro che “Half Man” non vuole intrattenere in modo leggero, ma colpire, scuotere e mettere lo spettatore davanti a una realtà scomoda. Violenza, fragilità emotiva e dinamiche tossiche si intrecciano in un racconto che esplora il lato più oscuro delle relazioni umane, in particolare quelle tra uomini.

Un viaggio tra passato e presente che mette a nudo i rapporti maschili

La storia ruota attorno a due uomini che si considerano fratelli, pur non essendolo davvero. Due personalità opposte: uno istintivo, feroce e leale; l’altro più chiuso, fragile e riflessivo. Il loro incontro, dopo anni di distanza, avviene in occasione del matrimonio di uno dei due, dando il via a un racconto che si sviluppa tra anni ’80 e presente.

Attraverso continui salti temporali, la serie ricostruisce trent’anni di vita, portando alla luce tensioni irrisolte, dipendenze affettive e dinamiche di potere che si insinuano nei legami più intimi. Il risultato è un ritratto complesso e disturbante della mascolinità tossica, raccontata senza filtri e senza concessioni.

Richard Gadd costruisce un universo narrativo in cui ogni scelta, ogni gesto e ogni silenzio contribuiscono a delineare un equilibrio fragile, destinato a rompersi. La violenza non è mai fine a sé stessa, ma diventa uno strumento per raccontare il disagio e la difficoltà di comunicare emozioni profonde.

Una narrazione viscerale che lascia il segno

Ciò che distingue “Half Man” è la capacità di andare oltre la superficie. Gadd non si limita a raccontare una storia, ma scava nei personaggi, mettendo in scena le loro contraddizioni più intime. Come già accaduto con “Baby Reindeer”, l’autore dimostra una rara capacità di trasformare esperienze emotive complesse in una narrazione coinvolgente e spiazzante.

Tra i momenti più intensi della serie spicca l’episodio 4, spesso indicato come uno dei punti più alti dell’intero racconto. Una scena ambientata in ospedale, in cui i due protagonisti si confrontano apertamente, diventa il cuore emotivo della serie: un passaggio capace di restituire con straordinaria lucidità la complessità dell’amicizia maschile.

“Half Man” non è pensata per tutti. Richiede attenzione, coinvolgimento e una certa disponibilità a confrontarsi con temi difficili. Ma è proprio questa sua natura radicale a renderla una delle proposte più interessanti dell’anno. In un panorama seriale spesso dominato da formule ripetitive, questa miniserie riesce a distinguersi per autenticità e coraggio.

Chi sceglierà di affrontarla fino in fondo si troverà davanti a un racconto che lascia il segno, capace di mettere in discussione certezze e di aprire riflessioni profonde su identità, relazioni e fragilità umane.