Non avete mai visto i Rolling Stones dal vivo oppure sì e vi mancano tantissimo? Allora tutti presenti al Carroponte giovedì 20 per gli Sticky Fingers la Tribute Band che vi farà venire i brividi per tutta la schiena, riproponendo i famosi concerti degli Stone in ogni dettaglio e regalando al pubblico forti emozioni, inoltre l’ingresso è libero, quindi non c’è motivo per non andarci!

È luglio del 2006 quando, durante il concerto dei Rolling Stones allo stadio di San Siro, Stefano e Bardo si incontrano in mezzo alla folla delirante. Gli Sticky Fingers esistono già dal 2001, ma mancano gli ingredienti giusti per ricreare a pieno il sound della “best rock’n’roll band in the world”. Finalmente, grazie a quell’incontro, ricreata la leggendaria coppia del rock Jagger-Richards, gli Sticky Fingers iniziano a scaldare le piazze e i locali di tutta Italia.

Dalla Lombardia alla Sardegna gli Sticky Fingers ripropongono fedelmente in ogni minimo dettaglio gli show degli Stones. Grazie alla compattezza di Andrea Astori alla batteria, il groove di Fabio Mapelli al basso, gli intrecci di Bardo e Matteo Acuto alle chitarre, e soprattutto grazie alla carica di Stefano Florenzano alla voce, gli Sticky Fingers si affermano come la Rolling Stones tribute band italiana di riferimento.

Nessun concerto è mai banale: Bardo riproduce fedelmente ogni inconfondibile sfumatura sonora e passionale del re del rock’n’roll Keith Richards, Stefano Florenzano si propone come vera incarnazione di Mick Jagger in tutto e per tutto: le movenze, le espressioni, la vocalità, gli abiti che hanno caratterizzato le performance di Jagger dagli anni ’60 ad oggi vengono totalmente replicati da un vero animale da palco mai domo.

In poche parole è uno show imperdibile!

Ingresso libero.

Orario: 19:00 – 00:00

Appuntamento dunque al Carroponte di Sesto San Giovanni (MI), via Luigi Granelli 1!

