Wendingen (Rivolgimenti), l’iconica rivista di arte e architettura uscita ad Amsterdam dal 1918 fino al 1931, sarà il fulcro della mostra autunnale al Labirinto della Masone, che aprirà al pubblico sabato 26 ottobre.

Già da tempo cara a Franco Maria Ricci, che nel 1986 le aveva dedicato l’omonima monografia pubblicata all’interno della collana “Quadreria”, la rivista, come scrive l’architetto Paolo Portoghesi nel volume dell’86, incarna gli ideali di una bellezza basata su un nuovo equilibrio tra pensiero e senso e per un simile programma la qualità estetica della rivista appare una necessità, un banco di prova.

Il percorso, mediante l’esposizione di tutte le copertine di Wendingen (116), fotograferà un momento storico fondamentale di passaggio in Europa e un ambiente dove la complessa tradizione Jugend si confronta e si scontra con il primo Bauhaus di Weimar e il De Stijl.

La sfilata delle copertine della rivista, quadrate e coloratissime, sprigionerà tutta la carica innovativa che ebbe negli anni della sua diffusione, un importante periodo di transizione per l’arte e la grafica europea.

La mostra coglierà le tensioni degli artisti e degli architetti che operavano intorno a Wendingen, sospese tra la visione totale dell’architettura, dell’arredo, dell’ambito di Joseph Hoffmann a Palazzo Stoclet e la tradizione di Hendrick Petrus Berlage. Altri accenti verranno posti anche sulla ricerca portata avanti da Wendingen e mirata al recupero delle tradizioni locali e sulla sua innovativa indagine grafica, dai caratteri alla costruzione delle pagine, fino alle copertine che danno spazio alle ricerche di artisti emergenti, sempre a cavallo tra Jugendstil e astrazione.

Tutte le copertine – escluse quelle di El Lissitzky e Toorop che segnano un evidente contrappunto – inventano una dimensione nuova propria dell’immagine Jugend: la rendono geometrica, astratta, rigorosamente proporzionata, con scelte che spaziano da Klimt alle costruzioni giovanili attorno a Chicago di Frank Lloyd Wright.

La mostra esporrà inoltre alcuni riferimenti italiani rappresentativi di quel percorso, come i disegni preparatori per gli affreschi della Sala del Consiglio della Cassa di Risparmio di Parma (1915-1916) ad opera di Amedeo Bocchi – ora alla Fondazione MonteParma –, che incarnano la vicinanza alla riflessione Jugend e a Klimt, ed esplorerà altri aspetti in cui l’influenza di Wendingen è stata cruciale, dalla grafica, all’editoria, al design. E, ancora, immagini relative alla ricerca di Galileo Chini fra tempo Jugend ed evocazione dell’architettura assira e babilonese mediata dal mondo siamese, per esempio alle terme Berzieri a Salsomaggiore.

Mediante il confronto con riviste di settore degli anni Trenta, quali Casabella e Campo Grafico emergerà l’influenza della pubblicazione olandese nelle copertine, negli schemi, nelle strutture delle pagine.

Quella dedicata a Wendingen è dunque una mostra sospesa fra esperienze architettoniche, grafiche e pittoriche contrastanti, ricca di stimoli e di riflessioni su quel complesso periodo di cui legge le tracce cercando anche di stabilire con l’Italia nessi, riflessi e rapporti.

La mostra, a cura di Gloria Bianchino, sarà accompagnata da un agile catalogo con un saggio della curatrice e una attenta selezione di immagini di copertine e altre prove artistiche. Sarà anche reperibile presso il Labirinto della Masone lo storico volume che Franco Maria Ricci dedicò a Wendingen nel 1989, con i contributi di Paolo Portoghesi, Giovanni Fanelli e Ezio Godoli.

L’esposizione è stata realizzata con il contributo di APE Parma (Fondazione Monte Parma), Liceo artistico P. Toschi (Parma), Associazione culturale Campo Grafico (Milano), Biblioteca Palatina di Parma, Museo della Manifattura Chini, Villa Pecori Giraldi (Borgo San Lorenzo, FI), Consorzio Terme Berzieri Salsomaggiore , Fondazione Massimo e Sonia Cirulli (San Lazzaro di Savena, BO) e grazie allo sponsor assicurativo Ciaccio Arte.

INFO:

La mostra è aperta tutti i giorni, tranne il martedì, dalle 10.30 alle 19.

L’accesso è incluso nel biglietto d’ingresso del Labirinto della Masone (intero 18 euro, riduzioni indicate sul sito www.labirintodifrancomariaricci.it), che comprende anche l’accesso al labirinto di bambù e alla collezione permanente di Franco Maria Ricci.

Labirinto della Masone

Strada Masone 121, Fontanellato (PR)

Telefono: 0521827081

