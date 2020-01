Il 16 gennaio 2020 da Fano nelle Marche è partita ufficialmente Sbullit Action, la App per Android e iOS creata da Fondazione Vento studiata per supportare i giovani nella fase adolescenziale e offrire reali stimoli positivi e di aiuto. Dopo una fase iniziale di test sul territorio di Fano/Marche, da gennaio 2020 è stata resa operativa in tutta Italia.

Sbullit Action è un progetto unico nel suo genere che vede impegnati nel sociale artisti, sportivi, enti, imprenditori, associazioni e fondazioni, tutti uniti nell’intento di offrire ai giovani un futuro migliore, una collaborazione tra gli attori primari dell’economia, del sociale, della politica, del mondo imprenditoriale, oltre ad una stretta collaborazione con l’ambiente accademico, le scuole primarie e secondarie, gli istituti d’arte e le università.

Questa App contiene un gioco a quiz accattivante e di facile utilizzo da parte di tutti che ha come obiettivo quello di sensibilizzare i ragazzi ad un uso corretto, utile e alternativo dello smartphone, veicolando anche tematiche connes­se all’educazione civica. Obiettivo principale è quello di dare ai singoli ragazzi iscritti informazioni e approfondimenti tramite il gioco, ma anche di creare dei coinvolgimenti reali tramite la formazione di squadre. Tutte le attività proposte potranno poi essere condivise come esperienza nei social creando così un gruppo che si confronta in una competizione positiva. Il concetto di aggregazione e di confronto è la parte fondamentale di Sbullit Action che vuole supportare, prevenire e curare tutte le difficoltà che incontrano i ragazzi nell’età adolescenziale. La App offre anche la possibilità ai ragazzi di entrare in una pagina “contatti di aiuto” nella quale sono inseriti i numeri telefonici da chiamare per segnalare abusi o violenza psicologica.

Ma come funziona l’App?

L’App ha una struttura moderna grazie ad una grafica intuitiva e curata, così da semplificarne l’utilizzo. Accedendo all’App ci si troverà subito in contatto con il portale e con un semplice tap si potrà entrare nell’area che più ci interessa.

QUIZ

Questa sezione si sviluppa in più schermate che propongono una serie di domande, suddivise in tre livelli di difficoltà con­tenenti 10/15 domande ciascuno e intervallate con obiettivi premio.

LE RISPOSTE

In caso di risposta corretta l’App reindirizzerà automaticamen­te il giocatore alla domanda successiva; in caso di risposta errata verrà visualizzata una pagina contenente le informa­zioni e gli approfondimenti relativi alla domanda oggetto d’errore.

GRATIFICAZIONI

Alla conclusione del Quiz il giocatore riceverà anche una gratification digitale che potrà essere condivisa sui principali canali social!

WALKSCAPE A PREMI

Questa sezione si presenta ai ragazzi con la metrica del walkscape. Grazie a questo metodo di coinvolgimento le squadre potranno selezionare il percorso più vicino a loro. Per iniziare il gioco di squadra basterà premere il pulsante “Inizia GIOCO”.

LA RICERCA

Iniziato il gioco si potrà prendere visione del primo indovinello e recarsi guidati dall‘App nell’area in cui trovare la risposta. Anche qui, alla conclusione dell’intero percorso, la squadra avrà la possibilità di pubblicare il risultato sui principali canali social.

SOCIAL

In questa sezione sarà possibile condividere la propria espe­rienza anche con foto e video. Questi saranno visibili agli altri utenti, i quali potranno commen­tare, dare Like e condividere sui principali social network.

Questo spazio si propone l’obiettivo di creare un canale di aggregazione per ragazzi di tutte le età, i quali potranno confrontarsi sulle tematiche più coinvolgenti della vita adolescenziale.

Il filtro sui contenuti renderà questo spazio sempre disteso e piacevole allontanando contenuti violenti, offensivi, razzisti, intolleranti, irrispettosi e spam.

CONTATTI DI AIUTO

Tramite un semplice tap si potrà entrare in contatto sia con la Fondazione Vento, sia con un numero appositamente dedica­to ai ragazzi che subiscono violenza fisica o psicologica.

Attualmente in rete è presente una App dimostrativa che ha l’obiettivo di far capire alle scuole l’utilità del gioco. Per quanto riguarda l’utilizzo da parte degli studenti, l’App va ancora implementata con tutte le varie opportunità di gioco. Sicuramente il tutto sarà perfettamente a regime dall’inizio dell’anno scolastico 2020-2021.

La prima fase completa dell’App sarà comunque disponibile, successivamente ci saranno scviluppi prevalentemente sulla comunicazione grazie anche all’utilizzo da parte di alcune scuole locali che permetteranno e forniranno informazioni per la messa a punto del tutto. La conferenza stampa di presentazione del progetto si svolgerà a Pesaro (Marche) il 16 gennaio 2020 presso la Sala Conferenze di Banca Intesa e darà ufficialmente il via anche ad uno spazio dedicato ai “liberi battitori”, giocatori di tutte le età che vogliono cimentarsi in quiz educativi a premi.

Da sottolineare che l’App è gratuita per tutti. Per riscattare i premi messi a disposizione dagli sponsor è necessaria l’iscrizione alla Fondazione Vento. Aperti a tutti invece gli altri premi digitali.

All’interno dell’App sarà disponibile anche una sezione “premium” che richiede obbligatoriamente una registrazione (Nome/Cognome/Numero di telefono/e-mail) e il versamento di € 2 quale quota di iscrizione alla Fondazione Vento. Questa ulteriore sezione permetterà di accedere a Quiz/Walkscape di maggiore lunghezza e difficoltà. Sarà inoltre presente un timer con scadenza vincolante che permetterà di definire sia i vincitori della manche che i vincitori a cadenza settimanale/mensile/annuale in base al ranking di una classifica dedicata.

Molto strategico per questo progetto sarà il ruolo delle singole scuole che parteciperanno. Grazie al loro supporto sarà possibile caricare sempre nuovi contenuti mirati alla zona di presenza della scuola/crescita dello studente.