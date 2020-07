Nella meravigliosa cornice del Cortile delle Armi del Castello Sforzesco di Milano, nell’ambito della Rassegna Estate Sforzesca, andrà in scena il 27 agosto alle ore 21.00, lo spettacolo “Nocturnus”, un vero e proprio viaggio nel mondo dell’arte: danza, musica, canto e poesia in armonica fusione realizzato da MotusVitae, con le coreografie e la regia di Elena Gigliucci.

La musica, il Belcanto e la poesia si incontrano nel movimento della danza in una magica notte al Castello, “Nocturnus” uno spettacolo che si inserisce in una serie di eventi che puntano a valorizzare contemporaneamente varie arti, permette allo spettatore di fruirne in un unico momento. Il concetto base della rappresentazione è di recuperare un’arte poliedrica, tipica dell’antichità classica, dove la danza, il canto – dunque la parola – e la recitazione non erano disgiunti.

Protagonisti della serata saranno le ballerine di MotusVitaeBallet, Sofia Agnoletto e Matilde Birnbaum, che danzeranno con Greta Mazza, diplomata all’Opera de Paris, e Akos Barat, danzatore ungherese dal lungo curriculum. La parte di musica lirica sarà eseguita dal soprano Tatiana Chivarova, che ha calcato le scene di importanti teatri nazionali e internazionali, dal tenore Francesco Anichini e dal mezzosoprano Ana Victoria Pitts. Il Maestro Marzio Fullin, che è stato docente alla Scuola di perfezionamento del Teatro alla Scala, accompagnerà al pianoforte le diverse esibizioni.

Arie d’opera indimenticabili come “E lucean le stelle” e “Casta Diva” o composizioni come “Clair de Lune” di Debussy o i celebri “Notturni” del romantico Chopin, regaleranno grandi emozioni. Dania Cericola, nota doppiatrice, reciterà brevi componimenti, di celebri poeti, come Shakespeare o Federico García Lorca, ispirati nelle loro creazioni dal fantastico paesaggio della volta celeste.

Info e dettagli:

Nocturnus

27 Agosto 2020 ore 21:00

Cortile delle Armi del Castello Sforzesco – Piazza Castello – Milano

Costo: 15 euro + prevendita

Interpreti:

Tatiana Chivarova – Soprano

Ana Victoria Pitts – Mezzosoprano

Francesco Anichini – Tenore

Mo Marzio Fullin – Pianista

Dania Cericola – Attrice/doppiatrice

Greta Mazza – Danzatrice

Akos Barat – Danzatore

Le ballerine di MotusVitaeBallet: Sofia Agnoletto e Matilde Birnbaum

Regia di Elena Gigliucci

Organizzatore: MotusVitae a.s.d.

Via Frassinetti 10 – 20148 Milano

Contatti: [email protected]_

Qui il link per l’acquisto dei biglietti.