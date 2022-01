Emma Watson tornerà per un’altra reunion di Harry Potter tra vent’anni?

È trascorso il primo ventennio di Harry Potter, la saga di magia più famosa e amata nel mondo. Emma Watson e il resto del cast, compreso Daniel Radcliffe, il maghetto protagonista, si sono riuniti per festeggiare i primi venti anni della saga di magia.

Il nuovo anno è cominciato proprio così, con la riunione dei personaggi più conosciuti e amati del cinema: Harry, Ron, Hermione e Draco si sono ritrovati: le porte di Hogwarts si sono riaperte e la magia è tornata. Il 1 Gennaio 2022 HBO Max ha riacceso i sogni dei bambini del 2000, oggi adulti, e quelli dei nuovi ragazzini, che ancora amano e seguono il maghetto, nelle sue avventure contro Voldemort, tutto questo grazie al magico revival: Return To Hogwarts.

Il successo di Harry Potter è inesauribile: chi non ha mai guardato i film della saga, oppure letto tutto d’un fiato i sette libri di Harry Potter, scritti dalla famosa J.K. Rowling? Inutile negarlo, Harry e i suoi amici hanno accompagnato tutte le generazioni, tenendoci per mano e facendo letteralmente appassionare milioni di bambini (e anche adulti, ammettiamolo) in tutto il mondo. Ma il suo clamore non si ferma qui. Il merchandising di Harry Potter resiste negli anni, continuando imperterrito nelle vendite di gadget.

Che ne è stato dei protagonisti di Harry Potter?

La reunion ha generato nostalgia, emozione, euforia e anche tante domande: alcune hanno ricevuto risposta, altre nuove si sono accese nelle menti dei fan.

Emma Watson innamorata di Tom Felton ai tempi del film? Pare proprio che la streghetta più brava della sua classe avesse una cotta per il Serpeverde, e noi lo scopriamo solo vent’anni dopo. Ma allora, quando sarà la prossima reunion? I fan sono già in trepidante attesa e fremono dalla voglia di sapere molto di più dei loro beniamini.

Nuova reunion di Harry Potter tra vent’anni?

Altri anni passeranno, e sicuramente l’affetto per Harry Potter non sarà svanito, rimarrà l’unica certezza anche con il passare degli anni. Ma allora, ci sarà un’altra riunione?

In un’intervista per Vogue, Emma risponde alla domanda su una nuova riunione, magari per i festeggiamenti del secondo ventennale della saga testualmente “Sicuramente!”. Insomma, non solo i fan, ma anche gli stessi protagonisti amano Harry Potter al punto di voler rimanere legati al film e tra di loro.

Che ne sarà di J.K.Rowling, l’autrice della saga di Harry Potter?

L’autrice di Harry Potter JK Rowling potrebbe essere una figura più complicata da portare sullo schermo, a causa delle sue opinioni anti-trans, ma l’amore per le storie che ha raccontato rimane più forti che mai. Assemblare il cast ancora una volta in altri 20 anni evidenzierebbe davvero la longevità del franchise. E chi lo sa? Potrebbero esserci ancora più progetti di Harry Potter nei prossimi anni per aiutare a mantenere vivo il fandom.

Vederli insieme, Emma, Daniel, Tom e Rupert Grint è stato davvero un momento magico e unico, lo è stato per loro in primis, quindi probabilmente potremmo rivederli presto insieme; se non presto, sicuramente tra altri vent’anni. Segnatevi la data sul calendario, ci aggiorniamo nel 2041; noi non stiamo già nella pelle!

Intanto, se ancora non lo avete fatto, a questo articolo potete trovare tutte le rivelazioni apprese grazie a questo magico speciale, ma anche la nostra recensione sulla reunion più attesa degli ultimi vent’anni.