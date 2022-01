Mission: Impossible 7, data di uscita, cast, notizie e aggiornamenti, tutto quello che sappiamo

Dopo una produzione travagliata, resa notevolmente più difficile dalla pandemia in corso, Mission: Impossible 7 sembrava essere finalmente tornato in pista. Il franchise guidato da Tom Cruise, che segue le orme di Mission: Impossible – Fallout, avrebbe dovuto uscire nel 2022, dopo significativi ritardi e problemi nello sviluppo, purtroppo i problemi non si sono risolti e i tempi si sono allungati. Tuttavia, grazie al continuo successo critico e commerciale di Mission: Impossible, l’attesa per il sequel rimane incredibilmente alta.

Come per i precedenti capitoli, il film ha come protagonista il sempre presente Cruise nei panni della superspia del FMI Ethan Hunt. Storicamente, i film di Mission: Impossible sono stati notevoli per il loro spettacolare lavoro di stunt – spesso con Cruise stesso nelle prove fisiche incurante del pericolo a costo di far sembrare le scene il più autentiche possibile. Il nuovo film sarà anche diretto da Christopher McQuarrie, che ha vinto il plauso per il suo lavoro su due precedenti Mission: Impossible. La produzione è stata un’avventura in giro per il mondo, includendo luoghi diversi come Roma, Norvegia e Regno Unito.

Nonostante la reazione estremamente positiva a Mission: Impossible – Fallout, i fan hanno dovuto aspettare a lungo il sequel, la pandemia ha colpito proprio nel mezzo delle riprese, ritardando significativamente la produzione e causando un enorme stress per i registi. In effetti, il nuovo film è stato considerato come un test pratico su come fare nuovi film in un mondo post-pandemico. Data questa pressione e la popolarità della serie Mission: Impossible, è comprensibile che l’interesse rimanga incredibilmente alto. Ecco quindi cosa aspettarsi da Mission: Impossible 7, tutto quello che sappiamo.

Cast: tutti i ritorni e i nuovi attori

Il nuovo film presenta una miscela di volti nuovi e di ritorno. Come i precedenti episodi del franchise, Mission: Impossible 7 ha come protagonista l’immancabile Cruise, insieme a personaggi come Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby e Frederick Schmidt – che riprenderanno i loro ruoli precedenti. Particolarmente emozionante per i fan è il ritorno di Henry Czerny come ex direttore dell’IMF Eugene Kittridge. Al cast esistente si aggiungeranno gli attori Hayley Atwell, Cary Elwes, Indira Varma e Mark Gatiss in ruoli ancora sconosciuti.

Qual è la storia di Mission Impossible 7: cosa potrebbe succedere?

A causa della segretezza che circonda la produzione, poco si sa della trama di Mission: Impossible 7. Tuttavia, è possibile ricavare alcuni indizi dal precedente film. Data la trama di Mission: Impossible – Fallout, sembra probabile che la nuova pellicola segnerà un punto di svolta per la serie, dal momento che Ethan Hunt &Co sono stati in grado di contrastare con successo Soloman Lane interpretato da Sean Harris. Si sa anche che l’attore Esai Morales sarà un cattivo ancora sconosciuto, suggerendo ancora una volta un nuovo arco narrativo.

Spiegata la controversia sulla produzione di Mission Impossible 7

Forse a causa della massima riservatezza intorno al progetto, Mission: Impossible 7 è stato assediato dalle polemiche. Per esempio, i produttori sono finiti sotto tiro nel 2020 per un presunto piano per far saltare un ponte storico in Polonia, con conseguente causa contro Cruise e McQuarrie. Allo stesso modo, la società di produzione Paramount è coinvolta in un’azione legale contro il suo assicuratore per il mancato risarcimento dei ritardi nella produzione. Sicuramente poi le complicazioni portate da una pandemia non hanno dicerto aiutato la produzione di questo film.

Data di uscita di Mission Impossible 7

Molti film hanno affrontato ritardi nel rilascio e Mission: Impossible 7 non ne è esclusa, il film, che per adesso non hanno ancora avuto un titolo ufficiali, era originariamente previsto per il 30 settembre 2022.

La la data è stata nuovamente rimandata e adesso dovrebbero essere programmato per il 14 luglio 2023. Ma aspettiamo a esserne assolutamente certi. Questa sarà la volta buona?

Nel caso dovessero ulteriormente spostare la data, o se dovessimo avere altre comunicazioni, come per esempio un primo trailer, vi consiglio di salvare l’articolo perché lo aggiorneremo con tutte le informazioni.