Al Teatro Manzoni di Milano va in scena Enrico IV, il capolavoro Pirandelliano

La Pirandelliana e Il Rossetti Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia presentano in occasione del centenario del debutto al Teatro Manzoni di Milano, Enrico IV, interpretato da Eros Pagni e in scena dal 22 febbraio al 6 marzo 2022.

Enrico IV è uno dei personaggi che aspetta la maturità di un grande attore. Mastroianni, Randone, Albertazzi, Benassi, Ruggeri hanno dato ognuno una propria versione di questo grande personaggio. Il testo non è forse perfetto come altri capolavori di Pirandello ma il personaggio è entrato subito nella storia del teatro.

Un uomo che è caduto da cavallo durante una festa in maschera e si è risvegliato convinto di essere Enrico IV, il personaggio storico che stava interpretando, è una grande metafora.

Con la sua figura ci fa riflettere sul grande tema della follia ma anche sulla finzione e sul teatro stesso, visto che l’uomo, di cui non conosciamo neppure il vero nome, si è talmente radicato nel suo personaggio da non volerne uscire neppure quando rinsavisce di colpo.

L’arrivo dei suoi vecchi compagni di quella fatale mascherata fa esplodere tutte le contraddizioni di questa incredibile figura che vive da anni chiuso in un castello fuori dal tempo.

Eros Pagni è giudicato da molti uno dei massimi attori italiani. Nel corso della sua formidabile carriera ci ha dato dei personaggi indimenticabili. Tra i più recenti un Sindaco del rione sanità, il Padre dei sei personaggi, il Prospero della Tempesta. Dopo un lungo sodalizio col Teatro di Genova e col compianto Marco Sciaccaluga, ha intessuto una nuova collaborazione con Luca De Fusco, col quale iniziò interpretando un magnifico Shylock.

La versione dei “Sei personaggi in cerca d’autore” che Pagni e De Fusco hanno realizzato assieme, è stata salutata con grande successo non solo in Italia ma anche a San Pietroburgo e Parigi. Il grande critico George Banu definì lo spettacolo una delle maggiori versioni del capolavoro pirandelliano.

Nel maggio scorso la Rai ha trasmesso lo spettacolo registrato al Valle, teatro dove il testo debuttò cento anni prima. Pagni e De Fusco celebrano ora un nuovo centenario, rappresentando “Enrico IV” al Teatro Manzoni di Milano il 24 febbraio, esattamente cento anni dopo la prima assoluta di quel

testo che fu salutato dai milanesi con grande successo.

INFO:

Enrico IV

Teatro Manzoni di Milano,

Via Manzoni, 42 – Milano

PERSONAGGI E INTERPRETI

Eros Pagni – Enrico IV

Anita Bartolucci – La Marchesa Matilda Spina

Paolo Serra – Barone Belcredi

Valerio Santoro – Il Dottore

Gennaro Di Biase – 1° Consigliere

Matteo Micheli – 2° Consigliere

Alessandro Balletta – Marchese Carlo di Nolli

Alessandra Pacifico Griffini – Frida

BIGLIETTI: Poltronissima Prestige € 35,00 – Poltronissima € 32,00 – Poltrona € 23,00 – Poltronissima under 26 € 15,50

ORARI: feriali ore 20,45 – domenica ore 15,30

www.teatromanzoni.it

