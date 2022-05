Elvis, il trailer del film mette in luce le movenze iconiche di Presley

In una nuova clip del prossimo biopic su Elvis del 2022, la star Austin Butler mette in mostra gli iconici passi di danza di Presley che hanno fatto urlare folle di donne e non solo.

Una nuova clip dal biopic Elvis mette in mostra i passi di danza di Presley che facevano impazzire la folla, con una spettacolare fioritura cinematografica. Il prossimo dramma biografico Elvis, diretto dall’acclamato regista australiano Baz Luhrmann, segue la vita, la leggenda e la carriera dell’iconico cantante rock-n-roll e star del cinema Elvis Presley.

Presley è diventato un’icona culturale per il suo stile influente di musica rock e il suo personaggio energico e sexy negli anni ’50 e ’60. L’attore Austin Butler interpreterà il personaggio principale, un ruolo che ha ottenuto dopo essere stato valutato insieme a Harry Styles, Miles Teller e Aaron Taylor-Johnson, tra gli altri attori della lista di super star.

L’attesissimo film su Elvis è tratto da una sceneggiatura scritta da Luhrmann, Sam Bromell, Craig Pearce e Jeremy Doner, con una storia di Luhrmann e Doner. Ad accompagnare Butler nel ruolo principale c’è Olivia DeJonge come Priscilla Presley, così come Helen Thompson e Richard Roxburgh come madre e padre di Presley. Oltre a raccontare l’arco della sua vita e della sua carriera, Elvis si concentrerà in particolare sul rapporto di Presley con il suo manager Colonnello Tom Parker, interpretato nel film da Tom Hanks.

Una nuova entusiasmante clip di Elvis condivisa dalla Warner Bros. Pictures rivela un assaggio delle mosse di Butler nei panni della magnetica star del rock-n-roll. Il trailer di due minuti mostra Butler nei panni di Presley, con un abito rosa e nero oversize e i suoi capelli neri pettinati all’indietro nel suo iconico stile. Strimpella enfaticamente la sua chitarra sulla canzone “Hayride” mentre mostra i suoi passi di danza a una folla urlante di donne sorprese ma adoranti.

Quest’ultimo trailer di Elvis mostra il talento di Luhrmann per la narrazione musicale drammatica e sensazionale. Questo è qualcosa che ha mostrato anche nei suoi film precedenti, come Moulin Rouge, Romeo + Juliet, Il Grande Gatsby e il primo successo di Luhrmann, Ballroom – Gara di ballo. Lo stile di Lurhmann si presta efficacemente all’energia e all’esuberanza glamour indicativa dell’ascesa della cultura rock-n-roll negli anni ’50, così come la traiettoria rivoluzionaria della carriera e della celebrità di Presley.

Allo stesso modo, la storia del regista nel creare film che sono musical, o che si riferiscono e coinvolgono pesantemente la musica e la cultura pop, dimostra che è perfettamente adatto a dirigere una storia come quella di Elvis.

LEGGI ANCHE-> Elvis, data di uscita, trailer, trama, cast e tutto quello che sappiamo finora sul biopic

Il film e la sua produzione sono stati un lungo lavoro in corso, con gli annunci iniziali del progetto risalenti al 2014. Mentre la data di uscita di Elvis si avvicina finalmente dopo un ritardo dovuto a COVID-19, continuano a volare voci su come il film ritrarrà l’amato Presley, e su come potrebbe essere all’altezza del successo di altri biopic musicali degli anni precedenti, come Rocket Man e Bohemian Rhaposody.

Elvis sarà presentato in anteprima al Festival di Cannes 2022 quest’anno, prima di uscire nelle sale 22 giugno 2022, quando le famose mosse di Presley riceveranno un pubblico nuovo di zecca.