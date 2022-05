Fantastici Quattro MCU: data di uscita, cast, trama, trailer e tutto quello che sappiamo

Quando uscirà il film dei Fantastici Quattro MCU? La prima famiglia della Marvel, i Fantastici Quattro, stanno finalmente arrivando nel Marvel Cinematic Universe.

Creati dal duo più dinamico dei fumetti, Jack Kirby e Stan Lee, la loro origine è piuttosto standard per l’epoca. Quattro astronauti rubano un’astronave e partono per l’ignoto. Durante la loro missione, il loro razzo viene bombardato da raggi cosmici, che conferiscono strani poteri ai quattro.

Il corpo di Reed Richards diventa elastico e Sue Storm acquisisce l’abilità di diventare invisibile, più tardi sviluppa l’abilità di creare campi di forza. Il fratello adolescente di Sue, Johnny, diventa letteralmente una torcia umana, con il potere di controllare il fuoco.

L’ultimo dei quattro, Ben Grimm, ha l’abilità più scioccante. Si trasforma in un ammasso vivente di rocce arancioni con una forza sovrumana. Non volendo che la sua famiglia venga emarginata, Reed li fa diventare i Fantastici Quattro, e ognuno prende un nuovo nome. Reed diventa Mister Fantastic, Sue la Donna Invisibile, Johnny la Torcia Umana e Ben La Cosa.

I fan hanno anticipato con ansia il debutto di quattro del MCU, quindi ecco tutto quello che sappiamo sulla data di uscita del film dei Fantastici Quattro del MCU.

Data di uscita dei Fantastici Quattro

Il film dei Fantastici Quattro MCU non ha ancora una data di uscita sappiamo che uscirà al cinema nel 2024. Il film è stato annunciato per la prima volta nel 2019 al San Diego Comic-Con, ma coloro che lavorano al progetto stanno mantenendo i dettagli strettamente riservati.

Qual è la trama del film dei Fantastici Quattro del MCU?

Al momento della scrittura, il film dei Fantastici Quattro MCU non ha una trama ufficiale, ma probabilmente possiamo fare qualche ipotesi plausibile su cosa potrebbe succedere. La Marvel ha recentemente evitato di mostrare le origini tradizionali.

Invece, lo studio sembra aver lavorato con la presunzione che il pubblico che va a vedere questi film abbia una certa conoscenza del personaggio. Non è quindi da escludere che il film possa saltare l’origine tradizionale dei Fantastici Quattro (che abbiamo visto due volte sul grande schermo negli ultimi dieci anni) e lanciarci invece una grande avventura.

Non possiamo immaginare che coloro che stanno facendo il film saranno desiderosi di usare i cattivi dei Fantastici Quattro visti nei precedenti film Marvel della Fox. Questo significa che Doctor Doom e Galactus sono probabilmente fuori discussione, ma non preoccupatevi, la prima famiglia della Marvel ha un sacco di cattivi che possono combattere.

Jon Watts will direct the new feature film for Marvel's First Family, Fantastic Four! pic.twitter.com/cQtZ8E6qie — Fantastic Four (@FantasticFour) December 11, 2020

Chi sarà il cattivo dei Fantastici Quattro del MCU?

Si potrebbe pensare che la scelta più ovvia sarebbe il Dottor Destino, ma non possiamo vedere la Marvel affrettarsi ad usare il diabolico despota. Le ultime due incarnazioni del personaggio sul grande schermo hanno lasciato molto a desiderare. Non ci sorprenderebbe se Kevin Feige e gli altri coinvolti nel film volessero dare un po’ di riposo al personaggio, specialmente quando si tratta di introdurre quattro nuovi eroi nel MCU. Lo stesso vale per Galactus.

Quale ignobile cattivo minaccerà i quattro allora? Beh, la squadra è piena di cattivi, ma pensiamo che i contendenti più probabili per affrontarli saranno Super Skrull o Il Mago.

Il Super Skrull è uno dei più vecchi nemici dei Fantastici Quattro. Come altri della sua specie, il Super Skrull può mutare forma, ma può anche imitare i poteri dei Fantastici Quattro, rendendolo una minaccia mortale.

Il Mago, nel frattempo, è un altro vecchio nemico dei quattro, è fondamentalmente uno scienziato esibizionista che diventa geloso della fama dei Fantastici Quattro e usa la tecnologia per combatterli. Anche se non sembra una minaccia enorme, ha aiutato a fondare i Frightful Four, una squadra di cattivi che sono diventati nemici ricorrenti di Reed e della sua famiglia, possiamo pensare che i Marvel Studios vogliono creare ulteriori conflitti lungo la strada.

Cast dei Fantastici Quattro del MCU

LEGGI ANCHE-> Doctor Strange nel Multiverso della Follia, Sam Raimi porta il MCU ad essere veramente horror. Recensione senza spoiler

Non sappiamo chi ci sarà nel cast del film dei Fantastici Quattro del MCU, ma sappiamo chi sono quelli che la gente vuole vedere nella squadra. Fondamentalmente, le persone hanno fatto una campagna per anni per vedere la coppia della vita reale John Krasinski ed Emily Blunt interpretare Mister Fantastic e la Donna Invisibile.

Krasinski ha ovviamente interpretato il personaggio in Doctor Strange 2, ma questo non significa necessariamente che interpreterà la versione di Terra 616 del personaggio.

Per quanto riguarda la Torcia Umana? Dacre Montgomery è un nome che vediamo spesso sui social media, ma preferiremmo che Zac Efron ottenesse l’incarico. Chi potrebbe interpretare La Cosa? Ci piacerebbe vedere Michael Chiklis tornare, ma il nome più indicato dai fan è quello di Jesse Plemons come la sempre amata Cosa dagli occhi blu.

Jon Watts, che ha realizzato la trilogia di Spider-Man della Marvel, avrebbe dovuto dirigere il film, ma ha lasciato il progetto all’inizio del 2022.