Flavio Insinna, in studio visibilmente ubriaco e le sue parole non lasciano dubbi

Una situazione davvero sconvolgente quella capitata all’Eredità dove a condurre c’è Flavio Insinna, entra ubriaco in studio.

Uno dei conduttori più amati della televisione italiana è sicuramente Flavio Insinna, con il suo charme, la sua giocosità e la voglia di far sempre divertire il pubblico e i concorrenti, è diventato ben presto un beniamino del piccolo schermo.

Flavio dimostra sempre di essere un grande professionista di talento e oggi lo troviamo alla guida di uno dei programmi più seguiti del nostro Paese, il gioco a quiz L’Eredità. Ma non solo presentatore, nel corso della sua carriera Flavio ha preso parte a produzioni importati e molto apprezzate, come il ruolo del Capitano Anceschi nella nota fiction Don Matteo.

Nella storia professionale di Flavio Insinna c’è sempre stato il mondo dello spettacolo, una passione che fin da giovane lo ha portato a dirigersi fin in quella direzione, tanto che frequenta il “Laboratorio di esercitazioni sceniche” diretto da Gigi Proietti a Roma e diplomarsi in teatro.

Il diploma accademico perfeziona il suo talento e gli apre diverse porte per poter dar forma a quello che sarà il suo lavoro dei sogni, ottiene diversi ruoli nel mondo della televisione e del cinema, ha ricoperto ruoli di spessore come nella fiction Don Bosco e Don Pappagallo e ancora, Ho sposato uno sbirro, in questi ruoli dimostra di essere un vero pezzo da novanta, tanto che arriva il ruolo che lo porta al grande successo e alla notorietà, ovvero proprio quello del Capitano Anceschi nella fiction di Rai 1, Don Matteo, dove lavora al fianco di Nino Frassica e Terence Hill.

Nel tempo Flavio si scopre anche un notevole conduttore televisivo, tanto che gli viene affidata la trasmissione di successo Affari tuoi nel 2006, in quel periodo però scoppia la bufera, quando viene aspramente criticato da alcuni concorrenti che lo accusano di trattare male i membri dello staff oltre che gli stessi concorrenti.

Lo stesso Flavio Insinna, durante un’intervista, ha deciso di parlare apertamente e senza remore di questa situazione che lo ha visto coinvolto, “Non mi sono ancora perdonato. Capisco chi ha ancora delle riserve verso di me e credo che sia necessario del tempo, come un risotto che si lascia lì a mantecare”.

Continuando nella sua confessione aggiunge di aver vissuto un periodo davvero drammatico, “Sono stato depresso, mio padre mi ha fatto curare e un po’ ne sono uscito. C’è chi dice che se hai il graffio nell’anima o fai lo psicanalista o fai l’attore. Io oggi mi voglio sicuramente più bene e ho imparato a sorridere sempre”.

Nel tempo Flavio ha avuto più e più occasioni per dimostrare la sua professionalità, anche in situazioni davvero difficili, come è successo durante un episodio del gioco L’Eredità.

La situazione davvero imbarazzante all’Eredità

Durante una puntata del famoso gioco a quiz condotto da Flavio Insinna, L’Eredità, è successo un avvenimento che ha lasciato tutti senza parole, anche in quella bizzarra occasione il conduttore ha dimostrato di sapersela cavare in ogni situazione, anche in diretta.

Durante il programma, uno dei concorrenti si era presentato con un atteggiamento davvero strano, durante alcune domande relative alla geografia ha davvero sbroccato lasciando tutti interdetti, in molti hanno pensato che fosse ubriaco.

Proprio la sua ultima affermazione ha fatto crescere i sospetti che l’uomo fosse alticcio e il pubblico è rimasto senza parole per ciò che ha detto, Flavio ha fatto la domanda e la risposta doveva essere Ostuni, ma il concorrente ha risposto Postumi, questo ha scatenato l’ilarità del pubblico e diversi meme sono apparsi poco dopo sul web.