Mission Impossible 7, il teaser trailer è in arrivo la prossima settimana

Uno dei produttori dei film d’azione Top Gun e Mission: Impossible si è lasciato sfuggire, alla prima di Top Gun: Maverick che il teaser trailer di Mission: Impossible 7 arriverà la prossima settimana.

Quasi certamente sarà proiettato prima di Top Gun 2 nelle sale e sarà messo online molto probabilmente dopo il weekend di apertura.

A David Ellison, produttore di entrambi i prossimi progetti di Tom Cruise, è stato chiesto: “C’è stata qualche acrobazia in cui hai pensato: “Tom, devo farlo rientrare, è troppo pericoloso”?

“Ellison ha risposto: “Ce n’è uno in particolare che verrà svelato nel teaser che pubblicheremo la prossima settimana per Mission Impossible che è piuttosto notevole, non voglio svelarlo… dirò solo che se la gente pensava che il salto dalla base di Fallout fosse il massimo, dirò che Tom ha superato se stesso”.

Cruise è naturalmente noto per le sue acrobazie che sfidano la morte e per essere un severo maestro sul set, anche per aver sviluppato un rigoroso programma di allenamento per il cast di Top Gun: Maverick. Ogni film di Mission Impossible ha alzato la posta in gioco, dalla scalata del Burj Khalifa a una rapina subacquea, fino all’aggrapparsi all’esterno di un aereo in fase di decollo.

Le riprese di Mission: Impossible 7, la prossima missione impossibile, sono già entrate nella leggenda. Lunghi ritardi e protocolli Covid hanno fatto lievitare il budget, tuttavia, sappiamo che gli standard rigorosi di Cruise fanno sì che le acrobazie abbiano un fattore di meraviglia.

Mission Impossibles 7 e 8 chiuderanno la saga di Christopher McQuarrie e Tom Cruise, il che significa che Ethan Hunt potrà finalmente andare in pensione e riposare, si spera. Per quanto riguarda la prossima destinazione di Tom Cruise, non è dato sapere, ma sarebbe bello vederlo in uno o due film drammatici, giusto per vederlo di nuovo interpretare parti in cui non ci fa stare con il cuore in gola dalla prima all’ultima scena.

La trama del film: Mission Impossible 7

Al momento non esiste una trama precisa del film, ma la troupe dietro il prossimo film di “M: I” ha mantenuto il massimo riserbo su tutto ciò che potrebbe essere uno spoiler. Per questo motivo, al momento non sappiamo nulla se non che il film vedrà Ethan Hunt e la sua squadra impegnati in un’altra epica avventura per salvare il mondo dal caos.

È interessante notare che il settimo capitolo del franchise non sarà l’ultimo, nello stesso momento in cui lo studio ha annunciato “M: I 7. M: I 7.”, ha anche rivelato che “Mission: Impossible 8” sarebbe uscito poco dopo. L’ottavo film è ancora in programma e dovrebbe entrare in produzione una volta terminato “M: I 7”.

Il regista Christopher McQuarrie ha commentato dove spera di portare i personaggi nei due sequel successivi: “Quando abbiamo iniziato a girare “Fallout”, ho detto a Tom Cruise: “Voglio che questo sia un viaggio più emotivo per il personaggio di Cruise, Ethan Hunt”.

In questo caso, ho detto: ‘Voglio prendere quello che abbiamo imparato da ‘Fallout’ e applicarlo a tutti i personaggi del film. Voglio che tutti abbiano un arco emotivo. Voglio che il film sia più emozionante in tutti i suoi aspetti”.