La stagione 2022/2023 del teatro Martinitt presentata in esclusiva da Roberto Ciufoli

La nuova stagione al teatro Martinitt è pronta e a presentarla l’8 giugno 2022 sarà Roberto Ciufoli in uno show ad hoc, all’aperto e ricco di novità. Con il motto “Tutto può succedere”.

Collaudata con entusiasmo di pubblico, lo scorso settembre, la nuova formula di “Assaggi di Stagione a modo nostro”, ecco tornare un’insolita e divertente anteprima della locandina 2022/2023, pronta in grandissimo anticipo.

A presentarla, l’8 giugno 2022 sul palco dell’Arena Milano Est (che sarà poi ufficialmente inaugurata il 13, negli spazi esterni del Martinitt), sarà Roberto Ciufoli, volto noto di teatro, cinema e tv, molto caro al pubblico del Martinitt.

Tra una risata e l’altra, in uno show speciale, preparato su misura per la nuova stagione e

ispirato al suo spettacolo Tipi, verranno inaugurati i tanti appuntamenti – di tutti i tipi e per tutti i tipi appunto- della collezione autunno-inverno-primavera. Nuove proposte dove davvero tutto può accadere.

Tagliata, cucita e ricamata a tempo di record, la stagione 2022/2023 del Martinitt è pronta a sfilare in passerella e a sorprendere. Tra le novità, gli abbonamenti Early Birds in super-offerta fino al 20 giugno: 100 euro (fisso) e 120 euro (libero) per 12 spettacoli.

Dopo gli ultimi due anni, la nuova locandina non poteva che intitolarsi “Tutto può succedere.” Perché il Martinitt è sempre pronto ad (ac)cogliere ogni sfida.

Durante la serata di presentazione dell’8 giugno, andranno in scena un susseguirsi di commedie, comic show, concerti, musical, special event e stand-up comedy e in passerella saranno presenti nomi noti ed emergenti, tutti ugualmente destinati a sorprendere e a

divertire il pubblico.

La serata dell’8 giugno è su prenotazione, inizia alle ore 21.30 e costa 5 euro.

INFO

TEATRO/CINEMA MARTINITT Via Pitteri 58, Milano. Tel. 02.36580010 – www.teatromartinitt.it

Parcheggio interno gratuito. Biglietto intero 26 euro, ridotto 18 euro. Abbonamenti a partire da 70 euro.