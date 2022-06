Zerocalcare alla chiusura della mostra “SBAM!” in Val Di Non

Zerocalcare sarà presente, sabato 18 giugno con ingresso libero, alla chiusura della mostra “SBAM!” dedicata al fumetto e all’adolescenza, dove incontrerà i fan per il firmacopie e per il grande closing party con un’esibizione di disegno dal vivo accompagnato da Giancane, autore della colonna sonora di “Strappare lungo i bordi”.

SBAM! Come qualcosa che accade con totale sorpresa, con un gran frastuono,

senza far capire cosa sta succedendo. SBAM!, una sorpresa, un’emozione forte è anche l’evento che si terrà sabato 18 giugno in piazza Municipio a Cles: un appuntamento unico nel suo genere che porterà in Trentino Zerocalcare, uno dei più noti e apprezzati fumettisti del momento.

Chiusura della mostra “SBAM! Stagione Adolescenza”

Momento di chiusura della mostra “SBAM! Stagione Adolescenza” allestita a Palazzo Assessorile di Cles, la giornata con Zerocalcare sarà un’occasione unica per i tanti appassionati di fumetti e i numerosi fan di incontrare il proprio mito dalle 15 alle 17, quando, prima del super party di chiusura, sarà a Palazzo Assessorile (in sala Baronale) per firmare libri e fumetti.

Da sapere: Zerocalcare farà una dedica disegnata a persona (a scelta tra uno dei suoi personaggi classici, come sé stesso, l’armadillo, Secco, Cinghiale, Sarah e altri) e chi avesse più di un libro da far autografare potrà avere una dedica disegnata e autografi sugli altri volumi.

A partire dalle 21.30 andrà in scena il pezzo forte della giornata: il closing party con l’artista che si esibirà sul palco allestito nella piazza di Cles, capoluogo della Val di Non, per disegnare dal vivo mentre Giancane, il cantautore e musicista che ha curato per lui le musiche della serie animata Netflix “Strappare lungo i bordi”, darà vita a un grande concerto.

Il finissage, promosso dal Comune di Cles in collaborazione con l’Azienda per il Turismo della Val di Non e Trentino Marketing, prenderà avvio già dalle prime ore del pomeriggio: dalle 14 si terrà il “mercatino editoriale” con banchetti di case editrici italiane e trentine dove si potranno acquistare libri, riviste, stampe, serigrafie, magliette, spillette, dischi e molto altro ancora.

Al firmacopie si potrà partecipare solo dopo aver ritirato il numero progressivo che sarà distribuito a partire dalle 11 in sala della Colonna a Palazzo Assessorile fino a esaurimento dei posti disponibili.

“SBAM! Stagione Adolescenza” sarà visitabile ancora fino a domenica 19 giugno e racconta l’adolescenza, le gioie, le paure e le speranze proprie di questo periodo della vita dell’uomo attraverso le storie, le immagini, i dialoghi e i pensieri di chi fa fumetto oggi in Italia.

La mostra conta oltre quaranta fumettisti italiani, fra i quali Gipi, Manuele Fior, Davide Toffolo, Francesco Cattani, Davide Reviati, Alessandro Baronciani, Cristina Portolano, LRNZ, Maicol & Mirco, Giulia Sagramola, Sarah Mazzetti, Rita Petruccioli, Silvia Rocchi, Alice Milani, Lorenzo Ghetti, Eleonora Antonioni, Sara Garagnani, Percy Bertolini, Bianca Bagnarelli, Alice Socal, Antonio Sualzo. Alcuni saranno presenti in piazza assieme a Zerocalcare.

“Con la mostra abbiamo voluto creare un appuntamento dal carattere molto attuale, incentrandola sul fumetto contemporaneo per coinvolgere e riattivare i giovani in questo periodo così delicato e complesso dovuto alla pandemia – commenta il sindaco di Cles Ruggero Mucchi – È con soddisfazione che siamo riusciti a portare in mostra le più grandi firme della graphic novel del momento, e il più famoso è sicuramente Zerocalcare. È davvero un’opportunità unica e siamo molto contenti che l’artista abbia compreso e voluto essere qui con noi.

“La presenza di Zerocalcare in mostra e al concerto con Giancane non sarebbe stata possibile senza la collaborazione del suo eccezionale editore BAO Publishing, che ha capito gli intenti del progetto SBAM! (…) – racconta la curatrice della mostra Paola Parenti – La mostra, che termina domenica 19 giugno, è stata un grande successo, abbiamo avuto un ottimo riscontro da parte del target al quale ci siamo rivolti: adolescenti e persone molto giovani. I visitatori sono stati davvero numerosi e abbiamo tenuto moltissime visite guidate a scuole e a gruppi spontanei“.

INFO

Ingresso libero

info@sbam.it | mostrasbam.it | Instagram: mostra_sbam