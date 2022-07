Gabriele Cirilli in versione Duepuntozero arriva al Teatro Martinitt Arena Milano Est

Sotto le stelle di Milano e sul palco dell’arena estiva più grande della città, Arena Milano Est, irrompe tutto il poliedrico e incontenibile umorismo di un artista amatissimo, che sarebbe riduttivo definire semplicemente comico, arriva Gabriele Cirilli.

Il 5 luglio sul grande palco arriva proprio lui con uno spettacolo nuovo, di grande attualità, tutto da ridere, in cui è impossibile non ritrovarsi.

Chi è Tatiana ormai lo sappiamo tutti e ancora ne ridiamo, ma quello targato Gabriele Cirilli è un universo in continua ebollizione, sempre da (ri)scoprire. Soprattutto dopo che, complici i due anni paralizzati (ma per lui non certo paralizzanti) di pandemia, la sua mente brillante e pungente ha avuto modo di scatenarsi oltremodo.

Tutta l’ironia e la sagacia accumulati, ora esplodono letteralmente nel suo nuovo spettacolo Duepuntozero, in programma all’Arena Milano Est –non un semplice palco all’aperto, ma un nuovo indirizzo di tendenza e di aggregazione a Milano- martedì 5 luglio.

Duepuntozero è lo spettacolo che Gabriele Cirilli ha preparato bypassando questi ultimi due anni di Covid e ripartendo dal successo della stagione teatrale 2018/2019 con Mi Piace…Di Più.

Attraverso la sua esibizione, Gabriele fa vivere tante situazioni e tanti personaggi, perché la sua forza è una capacità di comunicazione che pochissimi hanno. E la risata scaturisce vera e genuina con una forza che insieme ristora e appaga.

Lo show riflette su cosa vuol dire essere aggiornati, connessi, globali, veloci, e su come sopravvivere stando al passo con il tempo, tramite la continua ricerca del nuovo attraversando tutti i generi del teatro comico: dalla commedia degli equivoci al cabaret, canzoni da cantante vero, monologhi e gag irresistibili.

In questo spettacolo Gabriele porta in scena insieme a sé anche le persone che fanno parte della sua vita. Il pubblico non le vede all’inizio, ma mano a mano prendono corpo all’interno di monologhi e racconti. L’opera di Gabriele è l’espressione della maturità artistica di un mattatore della risata che ha ormai conquistato il grande pubblico.

INFO:

Gabriele Cirilli Duepuntozero

Orari: gli spettacoli iniziano alle 21.30.

Costi: cinema 7 euro, possibilità di abbonamento a 40 euro per 10 ingressi; comedy show 20 euro; concerti 20 euro.

Acquisto online biglietti (www.arenamilanoest.it e www.vivaticket.com) o al telefono con carta di credito.

Il programma potrebbe subire variazioni indipendentemente dalla volontà della direzione.

In caso di pioggia, gli eventi vengono spostati all’interno del Teatro (430 posti).

ARENA MILANO EST – tel. 02/36580010, info@teatromartinitt.it e www.arenamilanoest.it

L’arena in pillole

2500 metri quadrati a disposizione

1 palco esterno da 110 metri quadrati

1 palco interno da 85 metri quadrati

800 posti a sedere

1 schermo esterno 14x6m

1 sala interna da 430 posti, in caso di pioggia

6 toilette a uso esclusivo

L’Arena golosa

Arena Milano Est non vuole essere un “semplice” palcoscenico, ma un punto di incontro e aggregazione. Un indirizzo di riferimento per l’estate milanese, dove ritrovarsi. Grazie ai truck di GoUrban, comodamente seduti nel giardinetto allestito ad hoc, tutte le sere si possono degustare specialità dello street food, bere qualcosa di fresco e darsi appuntamento per un aperitivo pre-spettacolo.

TEATRO/CINEMA MARTINITT

Via Pitteri 58, Milano.

Telefono 02/36580010, info@teatromartinitt.it, www.teatromartinitt.it e www.arenamilanoest.it.