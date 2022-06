Roberto Bolle and Friends: il ritorno al Teatro Arcimboldi di Milano

Roberto Bolle and Friends: l’icona mondiale della danza ritorna al TAM per celebrare il ballo insieme alle più grandi étoiles, dal 18 al 26 giungno 2022.

La Grande danza di Roberto Bolle torna a infiammare il pubblico italiano, e non solo, con un lungo appuntamento al Teatro Arcimboldi Milano. Otto date imperdibili con i migliori protagonisti della danza internazionale.



Roberto Bolle and Friends è un’occasione imperdibile per vedere sullo stesso palco Roberto Bolle con star internazionali della danza, un vero e proprio viaggio attraverso la bellezza e la magia di questa forma d’arte.

Roberto Bolle, protagonista assoluto della danza, di questi Gala non è solo interprete ma anche Direttore Artistico.

I Gala “Roberto Bolle and Friends” sono diventati uno straordinario strumento di diffusione della danza e delle sue eccellenze ad un pubblico trasversale. Bolle, forte della sua esperienza sui palcoscenici più importanti del mondo riesce a rendere ognuno di questi spettacoli unico nel suo genere ricreando un’atmosfera magica che celebra la bellezza, l’eleganza della danza.

INFO

TAM – TEATRO ARCIMBOLDI MILANO

Viale dell’Innovazione 20 – Milano

INFOLINE: TEL. 02 3032 9530 (DA LUNEDÌ A VENERDÌ DALLE 14.00 ALLE 18.00)

MAIL: BOXOFFICE@TEATROARCIMBOLDI.IT

WEBSITE: WWW.TEATROARCIMBOLDI.IT

BIGLIETTERIA:

– DA MARTEDÌ A VENERDÌ DALLE 11 ALLE 19

– SABATO E DOMENICA DALLE 10 ALLE 19.30: È APERTA UNICAMENTE SE È IN PROGRAMMA UN EVENTO O

UNO SPETTACOLO E SARÀ POSSIBILE ACQUISTARE UNICAMENTE GLI EVENTI O SPETTACOLI DEL GIORNO.

– SERVIZIO DI BIGLIETTERIA PER LO SPETTACOLO DEL GIORNO: LA BIGLIETTERIA È APERTA DA 2 ORE PRIMA

ESCLUSIVAMENTE PER LA VENDITA E IL RITIRO DEI BIGLIETTI DELLO SPETTACOLO DEL GIORNO.

ROBERTO BOLLE AND FRIENDS

DA SABATO 18 A DOMENICA 26 GIUGNO

– DA MARTEDÌ A SABATO ORE 21.00

– DOMENICA 19 GIUGNO ORE 17.0O

– DOMENICA 26 GIUGNO ORE 21.00

PREZZI DEI BIGLIETTI BOLLE

– PLATEA BASSA GOLD € 114,00 + PREVENDITA

– PLATEA BASSA € 87,00 + PREVENDITA

– PLATEA ALTA € 65,00 + PREVENDITA

– PRIMA GALLERIA € 40,00 + PREVENDITA

– SECONDA GALLERIA € 30,00 + PREVENDITA

PREVENDITE

Biglietti disponibili su

– https://ticket.teatroarcimboldi.it

– www.ticketone.it

INFOLINE E PRENOTAZIONI GRUPPI E SCUOLE

Per informazioni scrivere a: boxoffice@teatroarcimboldi.it

Per prenotazione gruppi (10+ persone) scrivere a: gruppi@teatroarcimboldi.it

Oppure, per gli eventi selezionati, contattare l’ufficio gruppi autorizzato Grattacielo:

prenotazioni@grattacielo.net – 0233605185

Per informazioni sull’organizzazione di eventi aziendali scrivere a: info@teatroarcimboldi.it

VISITA IN SICUREZZA