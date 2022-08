Fate: The Winx Saga 2, il trailer annuncia magia, romanticismo e mistero

La nuova stagione della serie fantasy di successo Fate: The Winx Saga 2 uscirà il 16 settembre su Netflix.

La seconda stagione della serie fantasy magica e dark di Netflix Fate: The Winx Saga è in uscita da meno di un mese e un nuovo trailer anticipa ciò che le studentesse del magico collegio di Alfea combineranno nei prossimi episodi.

Basata sulla popolare serie animata di Nickelodeon Winx Club del creatore Iginio Straffi, la serie live-action segue la storia di cinque fatine che affrontano i tipici problemi adolescenziali, come l’amore e le rivalità, imparando al contempo a esercitare i loro poteri fantastici contro i mostri che si nascondono nell’Altro Mondo. La seconda stagione della serie sarà disponibile sullo streamer il 16 settembre.

La prima metà del trailer enfatizza la parte “adolescenziale” del teen drama. Sebbene gli studenti della Alfea debbano affrontare lo stress di padroneggiare i loro poteri e studiare sotto la severa direttrice Rosalind (Miranda Richardson), a Bloom (Abigail Cowen) viene ricordato che è ancora solo un’adolescente che dovrebbe godersi la vita da teenager finché dura.

Questo significa feste, passeggiate a cavallo per la campagna e storie d’amore bollenti, il tutto mentre impara cosa lei e i suoi compagni di scuola vogliono fare della loro vita e cosa li rende felici. Ancora incerta sulle sue origini, questo si rivela particolarmente difficile per Bloom, che cerca di capire cosa la aspetta.

Oltre alle lotte personali e alle complicazioni della crescita, alla Alfea si aggira una strana minaccia che causa la scomparsa delle fate. Qualunque cosa stia prendendo gli studenti e attaccando violentemente gli altri è un serio pericolo per l’equilibrio del mondo, perché “la magia, l’amore, le fate cesseranno di esistere” se non viene affrontata.

Sarà necessario l’impegno congiunto di Bloom e delle sue amiche fate, insieme agli altri studenti della scuola, per porre fine alla minaccia una volta per tutte. In seguito alla sua acquisizione, Rosalind è al lavoro su qualcosa di misterioso, che complica ulteriormente le cose e aumenta la natura enigmatica della prossima stagione.

La seconda stagione della serie introdurrà alcuni nuovi membri del cast, in particolare Paulina Chávez, che interpreta Flora, la cugina di Terra. Il resto del cast comprende Hannah Van Der Westhuysen, Precious Mustapha, Eliot Salt, Elisha Applebaum, Danny Griffin, Sadie Soverall, Freddie Thorp, Theo Graham, Jacob Dudman, Brandon Grace, Robert James-Collier, Ken Duken ed Éanna Hardwicke.

Da quando è passata al live-action, Fate: The Winx Saga è stata un grande successo per Netflix sotto la guida dell’ex scrittore e produttore di The Vampire Diaries Brian Young. La seconda stagione promette di alzare un po’ la posta in gioco con combattimenti più grandi, più romanticismo e trame più intricate sulla crescita e la determinazione del futuro.

Un video dietro le quinte pubblicato in precedenza ha dato un’occhiata all’azione e ha illustrato tutto ciò che la nuova stagione ha da offrire. Come dice Cowen, si preannuncia “un turbine di emozioni e avventure”.

Ecco la sinossi ufficiale della seconda stagione:

La scuola è tornata sotto l’autorità militante dell’ex direttrice della Alfea, Rosalind. Con i Bruciati spariti, Dowling “scomparso” e Silva imprigionato per tradimento, l’Alfea dell’anno scorso è cresciuta con nuova magia, nuove storie d’amore e nuovi volti. Ma quando le fate iniziano a scomparire nella notte, Bloom e le sue compagne scoprono una pericolosa minaccia in agguato nell’ombra. Una minaccia che dovranno fermare prima che porti scompiglio in tutto l’Altro Mondo.