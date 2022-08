White Lotus 2, rivelati i dettagli della trama per la seconda stagione

Il produttore esecutivo di The White Lotus della HBO ci aggiorna sui dettagli della trama della seconda stagione, completamente diversa da quella della prima.

Il produttore esecutivo di The White Lotus della HBO ha rivelato i dettagli della trama della seconda stagione, che sono completamente diversi da quelli della prima. Mike White è il creatore di The White Lotus noto per film e serie televisive del passato come School of Rock, Enlightened – La nuova me e Pitch Perfect 3.

La prima stagione di The White Lotus segue un gruppo di turisti che soggiornano in un resort di lusso alle Hawaii ed esplora il caos che ne deriva nelle relazioni personali dei personaggi, nonché i temi dell’impatto del colonialismo e del turismo sull’ambiente.

David Bernad è uno dei produttori esecutivi della serie e ha lavorato in passato a progetti come Enlightened, Stumptown e Superstore. All’inizio White ha assunto Bernad come assistente e in seguito i due sono diventati soci produttori, con Enlightened che ha segnato il loro primo progetto insieme.

Da allora, i due hanno lavorato insieme a diversi altri film e serie televisive, tra cui White Lotus 1, interpretata da attori di primo piano come Connie Britton, Alexandra Daddario, Sydney Sweeney, Steve Zahn, Natasha Rothwell e Jennifer Coolidge, che dovrebbe riapparire nella seconda stagione.

In un’intervista con THR, Bernad spiega che gli spettatori possono aspettarsi che la seconda stagione di The White Lotus sia diversa dalla prima. Bernad osserva che, sebbene la seconda stagione “abbia lo stesso DNA” della prima, e includa alcune somiglianze come il ritorno di Cristobal Tapia de Veer per comporre le musiche, la storia della seconda stagione sarà incentrata su un’idea completamente diversa da quella della prima.

La seconda stagione ruoterà ancora intorno ai turisti in vacanza, ma sarà specifica per la nuova location, la Sicilia, e Bernad lascia intendere che gli spettatori si troveranno di fronte a colpi di scena che non potranno prevedere.

Ecco che cosa ha detto Bernad a proposito, “Quello di cui sono davvero orgoglioso nella seconda stagione è che si tratta di un’idea completamente diversa. La prima stagione è molto legata alle Hawaii. La seconda stagione invece alla Sicilia e le questioni che stanno accadendo – le idee culturali e tematiche della Sicilia sono ovviamente molto diverse da quelle delle Hawaii.

Quando guarderete la seconda stagione, non avrete la sensazione di “Oh, questa è una replica”. Sembra un racconto etico a sé stante, con un’atmosfera propria. Ma si sente anche nello stesso DNA. Cristobal [Tapia de Veer] è tornato, e si sentirà collegato spiritualmente, ma è una sua idea.

Questa è la genialità di Mike: Quando guarderete il primo episodio, non avrete idea della direzione che prenderà la serie. Penso che avrà la stessa sensazione di assuefazione. Vorrai scoprire dove andranno questi personaggi, ma non sarai mai in grado di prevederlo. E Jennifer Coolidge, ovviamente, è la migliore. Ha un sacco momenti incredibili.

Poiché molte delle storyline dei personaggi della prima stagione di White Lotus si sono concluse in modo definitivo, il passaggio a un nuovo gruppo di personaggi, insieme a una nuova serie di attori altrettanto impressionanti come Adam DiMarco, Aubrey Plaza, F. Murray Abraham, Haley Lu Richardson, Leo Woodall, Meghann Fahy, Michael Imperioli, Theo James, Tom Hollander, Will Sharpe e Coolidge, si spera che la seconda stagione sia fresca ed emozionante.

Anche se la stagione 2 di White Lotus probabilmente includerà temi simili a quelli della stagione 1, l’antologizzazione della serie consente una gamma più ampia di possibilità per tenere gli spettatori sulle spine, pur rimanendo relativamente nello stesso ambito del dramma incentrato sul turismo.

Come risulta evidente non solo dalla prima stagione, ma anche dai lavori passati di White, l’umorismo gioca un ruolo importante nel suo stile di scrittura, e si spera che la seconda stagione riesca ancora a mantenere l’equilibrio tra umorismo e dramma, spesso irritante ma comunque divertente.

Anche il ritorno di Tapia de Veer per la seconda stagione è una scelta convincente, e gli spettatori dovranno vedere come la Sicilia influenzi la sua composizione musicale, e se lo stesso stile ipnotico della prima stagione tornerà.

A parte questo, ora che Bernad ha suggerito che gli spettatori non avranno idea di quale direzione prenderà la stagione 2 di White Lotus dopo il primo episodio, tutti dovranno metterlo alla prova e vedere se saranno davvero sorpresi da ciò che accadrà.

i fan della serie dovranno continuare a seguire gli aggiornamenti sui potenziali dettagli della trama e sugli annunci della data di uscita della seconda stagione di White Lotus, che attualmente dovrebbe andare in onda a ottobre.