Luciana Littizzetto dice addio al compagno storico dopo vent’anni: “È finita…”

Dopo un amore durato oltre vent’anni Luciana Littizzetto ha deciso di mollare lo storico compagno. Ecco il motivo.

Luciana Littizzetto è una delle donne e comiche migliori che abbiamo in Italia, un grande esempio al femminile, una donna intelligente e di grande cultura. Insomma è una delle numero uno della televisione oltre che essere un perfetto modello di femminismo. Una donna in carriera, simpatica e affascinante che piace sia agli uomini che alle donne perché mette d’accordo tutti. Di donne intelligenti come lei ce ne sono poche oggi che possano dare tanti esempi positivi. Oggi è volto comico e opinionista per eccellenza di Che tempo che fa condotto da Fabio Fazio.

Accanto al conduttore Luciana Littizzetto ci sta da tempo, il loro si può considerare una sorta di matrimonio artistico, non si contano le ore di trasmissione che hanno fatto insieme. Ma Luciana Littizzetto si è formata prima di tutto come attrice e l’abbiamo vista in diversi film di successo per esempio Maschi contro femmine di Fausto Brizzi, Tutti giù per terra, Tre uomini e una gamba di Aldo, Giovanni e Giacomo, Svitati di Ezio Greggio, solo per citarne alcuni.

Luciana Littizzetto ha anche scritto tanti libri campioni d’incassi dell’editoria come La Jolanda furiosa, Sola come un gambo di sedano e tra gli altri L’educazione delle fanciulle scritto a quattro mani con la compianta Franca Valeri scomparsa il 9 agosto del 2020.

Come molti personaggi famosi anche Luciana Littizzetto è molto riservata sulla sua vita privata ma quello che sappiamo è che per lungo tempo, vent’anni ha avuto un compagno, Davide Graziano che decise di lasciare dopo tanto tempo e per una motivazione ben precisa.

Come forse qualcuno ricorderà, prima di diventare famosa Lucianina era una docente di musica quando decise di abbandonare il suo ruolo per lavorare in televisione dove uno dei suoi primi ruoli comici fu Lolita nel programma cult Mai Dire…, con la Gialappa’s Band.

Il suo primo film da protagonista fu Ravanello Pallido del 2001, un film considerato oggi un cult e fu anche profetico dal momento che alla fine della storia la protagonista del film va a condurre il Festival di Sanremo proprio come fece nelle edizioni 2013 e 2014 accanto a Fabio Fazio.

Di Luciana Littizzetto sappiamo anche che non ha mai avuto figli biologici ma che ne ha avuti due in affido presi insieme al suo ex compagno, si tratta di due ragazzi macedoni Vanessa e Jordan Beljuli.

Luciana e Davide erano una coppia dal 1997 e lui è un musicista che faceva parte come batterista degli African United ed era un nome piuttosto conosciuto della scena underground di Torino.

L’intervista rivelatrice a Raffaella Carrà

Nel 2019 Luciana Littizzetto è stata tra gli ospiti del programma di Raffaella Carrà, A Raccontare Comincia Tu, e fu proprio quella l’occasione in cui Luciana Littizzetto confessò che tra lei e Davide c’era un momento difficile ma che non se la sentiva di parlarne.

Luciana in quella occasione parlò di “disillusione” e “tradimento della fiducia” ma senza mai essere troppo specifica. La curiosità naturalmente era tanta da parte dei telespettatori. Ad oggi non si conoscono le reali motivazioni della separazione fra Luciana e Davide anche se da parte dei fan dell’attrice sono fioccate molte ipotesi.

Chissà se la verità salterà fuori, nel frattempo noi aspettiamo il rientro di Luciana Littizzetto a Che tempo che fa, la cui nuova stagione inizierà a breve e possiamo solo immaginare le molte cose che avrà da dire considerati gli eventi accaduti durante l’estate.