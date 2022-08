Massimo Boldi: ecco la bellissima ‘amante’ dell’attore. È un volto conosciuto

Bella e giovanissima, stiamo parlando di una donna che anni fa è stata “l’amante” di Massimo Boldi. Un ruolo che ha contribuito a renderla un’icona. Di chi si tratta?

Adottata dall’Italia, la bellissima donna nasce nel 1978 a Praga, Repubblica Ceca. Nel belpaese la donna trova lavoro come modella calcando le passerelle più importanti per i grandi marchi di moda italiani e non solo. Inizia a farsi conoscere dal pubblico molto giovane grazie alla sua strabiliante carriera nel mondo della moda.

A soli 17 anni lascia il suo paese di origine e inizia a viaggiare proprio grazie al suo lavoro nella moda. La donna si sposta in Grecia ed in seguito in Italia, dove si stabilizza creandosi una famiglia. Qui, la modella decide di rimanere in maniera definitiva grazie ad un amore ritrovato e i numerosi impegni per la televisione italiana.

Nel 2001, infatti, affianca il comico e conduttore tv Giorgio Panariello alla conduzione del programma “Torno Sabato” diventando sempre più celebre agli occhi degli italiani. Oltre che bellissima la giovane donna è sempre stata molto talentuosa e tenace.

Difatti, la modella è uscita dalla sua zona di comfort per cimentarsi nel mondo della recitazione ed è proprio qui che è venuta in contatto con Massimo Boldi. Il suo ruolo è diventato iconico complice il grande successo cinematografico ottenuto dal lungometraggio di cui è stata protagonista.

La tormentata vita privata

L’attrice e modella ceca è diventata famosa anche per la sua particolare vita privata e per le sue relazioni d’amore. Nel 2005 conosce il portiere della Juventus e della nazionale Gigi Buffon con il quale si sposa sei anni dopo. Dall’unione nascono due figli Luis Thomas nato nel 2007 e David Lee nato nel 2009. I due si separano nel 2014 appena tre anni dopo la celebrazione del matrimonio.

Il divorzio tra Buffon e sua moglie ha riempito i rotocalchi di tutta Italia a causa del presunto tradimento di lui con la conduttrice sportiva Ilaria D’Amico. La D’Amico e Buffon si sono poi effettivamente messi insieme e hanno avuto un figlio. La notizia, per la modella, è stata un fulmine a ciel sereno soprattutto perché ne è venuta a conoscenza tramite la radio.

Anche lei però, dopo il matrimonio con Buffon, è andata avanti con il manager Alessandro Nasi dal quale, l’anno precedente, ha avuto l’unica figlia femmina, Vivienne Charlotte Nasi. Adesso la donna è felice e serena dopo il tanto clamore mediatico sulla sua vita passata.

Ed è nel passato che l’ormai ex modella ha incrociato giovanissima la sua strada con quella di Massimo Boldi. Con lui ha avuto una sorta di relazione. Ecco di chi si tratta.

Alena Seredova ed il film con Boldi

Massimo Boldi è noto per i suoi film commedia divertenti ed ironici. Nel lungometraggio “Christmas in Love” del 2004, l’attore ha interpretato il ruolo di Guido Baldi, uomo che tradiva sua moglie per una bellissima e giovanissima donna dal nome Sofia. La ragazza non è nessun’altra che Alena Seredova che ha ricoperto i panni dell’amante di Boldi in questo celebre cinepanettone.

La Seredova è stata protagonista di tantissime pagine gossip per la sua relazione con Buffon e per la fine burrascosa del suo matrimonio. Ma forse non la ricordavate in questo ruolo audace insieme a Massimo Boldi in un film campione d’incassi.