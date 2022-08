Ilary Blasi si lascia andare, “Ti vorrei abbracciare…”. La dedica dolcissima a Totti commuove i fan

Una dichiarazione davvero inaspettata quella che pare aver fatto Ilary Blasi nei confronti dell’ex marito Francesco Totti. Attraverso i suoi canali social, molto attivi, si lascia andare al romanticismo.

L’11 luglio rimarrà una data storica per gli amanti del gossip e per i grandi fan della coppia che fu, formata da Francesco Totti e Ilary Blasi, un matrimonio ventennale arrivato al capolinea proprio in questa torrida estate del 2022.

In quella precisa data, dopo alcuni mesi di speculazioni e possibili crisi nella coppia, è arrivata la conferma definitiva e ufficiale tramite due comunicati stampa ben differenti, il primo da Ilary e il secondo dal campione della Roma, dove entrambi, con toni diversi, confermavano che la loro relazione era chiusa con imminente separazione.

Da quel momento sono iniziate le speculazioni e gli scoop riguardo a quale fosse stata la causa scatenante che avrebbe portato la coppia a questa decisione, quello che ne è uscito, dopo una narrazione serrata durata oltre un mese, è stato il presunto tradimento del pupone ai danni della famosa conduttrice, in questa storia abbiamo anche sentito per la prima volta il nome di Noemi Bocchi, sarebbe lei la donna che ha conquistato il cuore di Totti.

Le foto pubblicate dal settimanale Chi sono state la ciliegina sulla torta, vedevano Francesco sotto casa della Bocchi e non lasciavano molto all’immaginazione, tanto che in seguito le voci e gli amici vicini alla coppia hanno iniziato a parlare di una relazione extraconiugale che andava avanti da diverso tempo.

Una situazione che è diventata insopportabile per Ilary, tanto che subito dopo il comunicato ha preso le valige e ha iniziato a spostarsi tra mondo e Italia così da allontanarsi dal putiferio mediatico che la vedeva proprio al centro e protagonista indiscussa, quello che però l’ha sempre tenuta vicina ai suoi fan è stata la costante condivisione dei momenti privati e con i figli Cristian, Chanel e Isabel, attraverso i suoi canali social.

Proprio di poco fa tramite il web arriva una dolce dedica d’amore che ha sorpreso tutti, potrebbe significare un ripensamento di Ilary sulla separazione dal marito?

La dolce dedica di Ilary che ha fatto commuovere il web

La dedica dolcissima che in queste ore ha pubblicato Ilary Blasi sui social ha davvero messo moltissimi dubbi e fatto esplodere il cuore dei tanti fan che ancora non possono credere alla separazione della coppia, in queste lunghe settimane abbiamo visto Totti molto poco, schivo dai riflettori ha anche scelto di non mostrarsi sui social.

Attualmente si trova a trascorrere l’ultimo periodo di ferie a Sabaudia, dove la famiglia ha casa da molto tempo. Invece Ilary si sta apprestando a trascorrere questi ultimi giorni di vacanza in Croazia, non sono mancate le varie condivisioni sui social Instagram e Tik Tok e proprio uno di questi ha lasciato il pubblico con molte domande.

Si vede la famosa conduttrice scendere dall’aereo con la figlia più piccola, Isabel, sono mano nella mano e mentre il video le mostra insieme di sottofondo passa la canzone “D’improvviso” di Lorenzo Fragola, la frase scelta in particolare dal testo recita, “Ti vorrei abbracciare come ho fatto sempre”.

Ma questa canzone è forse dedicata a Francesco? 😭😭 pic.twitter.com/RqQ3fTmpcb — LaLUNAtica (@sono_lunatica) August 24, 2022

Come era da immaginarsi il web è impazzito e in tantissimi hanno ipotizzato che potesse essere una dedica rivolta al suo ex marito e alla fine della loro storia d’amore. Potrebbe essere che dopo un periodo di lontananza Ilary stia avendo un ripensamento e sia pronta a dare una seconda possibilità a Francesco? Solo il tempo saprà darci una risposta.