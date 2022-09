Glass Onion, data di uscita, trama, trailer, streaming e tutto quello che sappiamo sul sequel di Knives Out

Ufficialmente intitolato Glass Onion: A Knives Out Mystery, il film arriva su Netflix a dicembre.

Knives Out, il giallo di Rian Johnson, è stato uno dei migliori film del 2019, guadagnando 311,4 milioni di dollari con un budget di 40 milioni e ottenendo una nomination per la migliore sceneggiatura originale agli Oscar 2020. Non sorprende quindi che Johnson sia pronto a produrre il sequel. Infatti, Netflix ha sborsato ben 450 milioni di dollari per assicurarsi che ne realizzasse bensì due.

In vista dell’uscita di Knives Out 2, abbiamo raccolto tutto quello che sappiamo sul prossimo sequel.

Di cosa parla Knives Out?

Il primo film, Knives Out vedeva protagonista Daniel Craig nei panni di Benoit Blanc, un detective che indaga sulla morte del patriarca di una famiglia ricca e disfunzionale. Christopher Plummer interpreta lo scrittore 85enne deceduto Harlan Thrombey, mentre Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Don Johnson, Toni Collette, Katherine Langford, Jaeden Martell, K Callan e Riki Lindhome interpretano la sua famiglia sospettosa.

Ana de Armas, Lakeith Stanfield, Edi Patterson, Frank Oz, Noah Segan, M. Emmet Walsh e Marlene Forte completano il cast.

All’inizio dell’estate, Rian Johnson ha rivelato che il sequel di Knives Out si intitola ufficialmente Glass Onion: A Knives Out Mystery.

Di cosa parla esattamente Glass Onion?

Glass Onion: A Knives Out Mystery è ambientato in Grecia, dove il detective Blanc di Craig indaga su un nuovo crimine. Nel sequel, il nuovo arrivato Edward Norton interpreta il miliardario tecnologico Miles Bron. Sebbene non si sappia molto della trama, il personaggio di Norton è il proprietario dell’isola in cui si reca Blanc, quindi è chiaro che è coinvolto in qualche modo nel crimine.

Oltre a Daniel Craig ecco chi da parte del cast di Glass Onion?

Un nuovo cast di personaggi fuori dal mondo popola Glass Onion: A Knives Out Mystery. Oltre a Craig e Norton, Leslie Odom Jr. interpreta Lionel Toussaint, uno scienziato che lavora per Bron, mentre Kathryn Hahn interpreta Claire Debella, una governatrice del Connecticut in corsa per il Senato.

Kate Hudson interpreta una fashionista di nome Birdie Jay, accompagnata da un’assistente di nome Peg (Jessica Henwick). Nel frattempo, Dave Bautista interpreta un famoso YouTuber di nome Duke Cody che partecipa a una festa nella villa di Bron con la sua ragazza Whiskey (Madelyn Cline), mentre Janelle Monáe interpreta l’imprenditrice tecnologica Cassandra “Andi” Brand.

Data di uscita di Glass Onion

Glass Onion: A Knives Out Mystery sarà disponibile in streaming su Netflix il 23 dicembre e sarà presentato in anteprima al Toronto International Film Festival a settembre.

Arriverà anche nelle sale?

La data di uscita di Glass Onion nelle sale non è ancora stata fissata, ma potrebbe essere interessante vedere quale sarà la risposta del pubblico a tale ipotesi sapendo che nel giro di breve tempo arriverà in streaming con l’abbonamento Netflix.