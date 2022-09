Winnie-The-Pooh: Blood & Honey, il trailer si presenta bene tenendo alto l’hype

Il trailer di Winnie-The-Pooh: Blood And Honey si presenta bene, continuando a tenere alto l’hype per la rivisitazione in chiave horror del classico libro per bambini di A. A. Milne.

Come rivela il trailer di Winnie-the-Pooh: Blood and Honey le persone dietro al film sanno sicuramente come suscitare l’entusiasmo e l’attesa del pubblico per quella che promette di essere un’esperienza davvero strana.

Da non confondere con la serie di film Winnie the Pooh della Disney, Winnie-the-Pooh: Blood and Honey è una rivisitazione in chiave horror della classica storia per bambini. In poche parole, il film risponde alla domanda su cosa accadrebbe se Winnie-the-Pooh fosse uno splatter, anche se questo non è l’unico motivo di tanto clamore.

Winnie-the-Pooh: Blood and Honey di Rhys Frake-Waterfield ha ottenuto il via libera per la produzione del film quando il libro originale di A. A. Milne del 1926, Winnie-the-Pooh, è diventato di pubblico dominio nel gennaio 2022.

Per questo motivo il titolo ha dei trattini e adatta solo elementi della storia originale, senza le modifiche apportate negli adattamenti della Disney. In Winnie-the-Pooh: Blood and Honey, Christopher Robin è partito per il college e ha interrotto il regolare approvvigionamento di cibo per Pooh e i suoi amici.

Questo trasforma gli abitanti del Bosco dei Cento Acri, un tempo teneri, in assassini predatori. Pur non essendo tecnicamente di loro proprietà, Winnie-the-Pooh: Blood and Honey si inserisce nell’inquietante tendenza moderna dei remake dei classici Disney.

Il trailer mostra che Frake-Waterfield sa esattamente cosa sta facendo: in pratica, si sta impegnando in un meme di lunga durata. Questo film sembra uno scherzo, ma il trailer e gli sforzi promozionali hanno un tono consapevole che indica che questo film trasformato in meme potrebbe essere destinato alla gloria. Se Winnie-the-Pooh: Blood and Honey sia veramente “bello” è da valutare, ma di certo sembra molto divertente e ogni nuova rivelazione ha avuto un grande successo in termini di aumento dell’hype.

Winnie-The-Pooh: Blood & Honey sarà davvero bello?

Tutto ciò che riguarda Winnie-the-Pooh: Blood and Honey ha il potenziale per diventare un classico di culto. Prima di dirigere questo film, la filmografia di Rhys Frake-Waterfield comprendeva titoli di serie B come Firenado, Demonic Christmas Tree, Spiders on a Plane e Snake Hotel. Tuttavia, potrebbe essere esattamente il tipo di regista necessario per dare corpo a un concetto così bizzarro e intrinsecamente esilarante.

In particolare, il regista di Winnie-the-Pooh: Blood and Honey ha già preso provvedimenti per evitare di passare troppo tempo nell’inferno dello sviluppo, “accelerando il montaggio e portandolo in post-produzione il più velocemente possibile”. Anche se questo suggerisce che il risultato finale sarà affrettato, il pubblico non si aspetta un capolavoro cinematografico girato in modo impeccabile.

Gli spettatori vogliono invece vedere questi amati personaggi dell’infanzia trasformati in grintose creature dell’orrore, un’aspettativa che Frake-Waterfield sembra estremamente desideroso di soddisfare.

Con Winnie-the-Pooh: Blood and Honey non è la prima volta che il classico libro per bambini di A. A. Milne viene sovvertito in chiave horror, anni prima che questo film venisse concepito, gli artisti hanno pubblicato online innumerevoli illustrazioni che ritraevano Pooh, Christopher Robin, Pimpi e gli altri abitanti del Bosco dei Cento Acri in una varietà di scenari ispirati all’horror classico.

Detto questo, Winnie-the-Pooh: Blood and Honey sarà la prima volta che il concetto verrà effettivamente tradotto in film. Non è ancora chiaro quando vedremo il film, ma i commenti di Frake-Waterfield suggeriscono che potrebbe arrivare nelle sale all’inizio del 2023.