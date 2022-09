L’accademia del bene e del male, data di uscita, trama, trailer, cast e tutto quello che sappiamo

Bene e male, eroi e cattivi, gran parte dell’esistenza umana è stata dedicata all’eterna lotta tra questi due concetti. Arriva su Netflix L’accademia del bene e del male.

Nella maggior parte dei film fantasy, l’idea di uno scontro tra i due ideali è alla base della trama. Questo vale per classici come Harry Potter, Once Upon a Time e La foresta proibita. Negli ultimi cinque anni, Netflix si è sforzata di ampliare il suo repertorio di adattamenti di romanzi e graphic novel fantasy, facendo debuttare The Umbrella Academy, The Witcher, Warrior Nun, Cursed, Locke & Key e Lettera al re.

Il prossimo è L’accademia del bene e del male, un adattamento cinematografico basato sull’esalogia YA best-seller di Soman Chainani. I fan della serie di libri saranno entusiasti di sapere che il loro romanzo preferito arriverà sugli schermi. A differenza della maggior parte degli adattamenti cinematografici in cui la storia del libro corrisponde più o meno a quella del film, questa volta c’è un importante colpo di scena che permetterà ai fan di vivere il film in modo diverso.

Considerato una delle pellicole più attese del 2022, L’accademia del bene e del male è rimasta bloccata nell’inferno dello sviluppo dal 2013, quando la Roth Films di Joe Roth si è unita a Jane Startz per acquisire i diritti di produzione. Universal Pictures ha vinto l’asta per i diritti del libro e della sceneggiatura e ha portato Roth, Startz e Palak Patel come produttori.

Da allora non sono stati fatti molti progressi, in parte a causa della pandemia, fino a quando Netflix è intervenuta e ha preso il posto di Universal Pictures per trasformare la serie in un lungometraggio.

L’accademia del bene e del male segue la vita di due giovani ragazze che vengono portate in una scuola che addestra i bambini a diventare cattivi ed eroi. Pur essendo amiche, queste ragazze non potrebbero essere più diverse: una ha una personalità cupa e inquietante, mentre l’altra sogna di essere una principessa delle favole.

Consultate questa guida per scoprire tutto quello che sappiamo finora su L’accademia del bene e del male, compresi il cast, la data di uscita e il teaser trailer.

Quando esce L’accademia del bene e del male?

L’uscita per il film attesissimo L’accademia del bene e del male è prevista per il 21 ottobre 2022 e sarà disponibile in esclusiva su Netflix.

Esiste un trailer?

Sebbene non sia ancora stato rilasciato un trailer completo, Netflix ha pubblicato un teaser trailer che mostra la prima anticipazione del film. La voce di Charlize Theron (nella versione originale) prende vita mentre racconta la maggior parte del breve teaser.

Ci sono scene in cui le protagoniste Agatha e Sophie vengono rapite e portate a scuola da una specie di creatura volante. La giovane Sophie, a mezz’aria, riconosce che la loro destinazione deve essere la tanto chiacchierata scuola. Eccitata, si rivolge alla sconcertata Agatha per ricordarle che stanno davvero per essere portate nella scuola dei suoi sogni.

Chi fa parte del cast

L’accademia del bene e del male vanta un cast stellare che sicuramente renderà i fan felici ed entusiasti. Sophia Anne Caruso, nota soprattutto per aver interpretato il ruolo di Lydia Deetz nel musical di Broadway Beetlejuice, interpreterà Sophie.

Sofia Wylie (High School Musical: The Musical: The Series) interpreterà Agatha. L’iconica Cate Blanchett (Elizabeth: The Golden Age) è stata scelta come voce narrante. A presiedere la mitica Scuola del Male sarà Charlize Theron nel ruolo di Lady Lesso, mentre Kerry Washington interpreterà la professoressa Clarissa Dovey, preside della scuola del Bene.

Michelle Yeoh interpreta la professoressa Emma Anemone. Il vincitore di tre Emmy Award Laurence Fishburne interpreterà il Maestro che porta le ragazze alla scuola.

Nel film reciteranno anche Rachel Bloom, Peter Serafinowicz e Mark Heap, inoltre vede anche la partecipazione di Ben Kingsley, Patti LuPone e Rob Delaney.

Il resto del cast comprende Earl Cave, Rosie Graham, Freya Parks, Jamie Flatters, Holly Sturton, Chinenye Ezeudu, Stephanie Siadatan, Petra Hajduk, Kit Young, Abigail Stones, Kaitlyn Akinpelumi, Ali Khan, Myles Kamwendo, Emma Lau, Olivia Booth-Ford e Demi Isaac Oviawe.

Qual è lo scenario di L’accademia del bene e del male?

Il film è basato sul libro fantasy Hexalogy di Soman Chainani. L’accademia del bene e del male è il primo libro della serie di Chainani, pubblicato nel 2013. Il libro ha venduto più di 2,5 milioni di copie ed è stato tradotto in 30 lingue in sei continenti.

Chainani è stato coinvolto come produttore esecutivo ed è stato consultato per l’adattamento, che ha descritto come un “organismo molto diverso” rispetto al libro. Sembra quindi che il film seguirà una trama diversa, ma in linea con lo spirito del romanzo.

La regia è affidata a Paul Feig. Il portfolio registico di Feig include Le amiche della sposa, Spy, Un piccolo favore e il reboot di Ghostbusters. Dopo che Netflix ha acquistato i diritti del film dalla Universal Pictures, nel 2017 ha assunto David Magee e Laura Solon come sceneggiatori. Fiona Weir, che ha esperienza con film fantasy popolari come Harry Potter, Love, Actually, La bussola d’oro e Animali fantastici e dove trovarli, è la direttrice del casting.

Il film è stato girato a Belfast, nell’Irlanda del Nord, e la produzione è terminata nel luglio 2021.

Di cosa parla La scuola del bene e del male?

La trama è incentrata sulla vita di due giovani amiche, Sophie e Agatha. Sophie è la quintessenza del rosa, amante del divertimento e della bellezza. Mentre sogna di lasciare il suo villaggio per unirsi a personaggi come Cenerentola e Biancaneve, la sua amica Agatha è diversa.

Non è amata da molti, vive nel cimitero del villaggio con la mamma, che è anche la strega del villaggio. A differenza di Sophie, Agatha è fondamentalmente un’emarginata sociale. Nonostante queste differenze, le due giovani sono amiche per la pelle.

Nel loro piccolo villaggio, si accorgono che ogni anno, in un certo giorno, avvengono strane sparizioni. Il sospetto è che i due bambini che scompaiono ogni anno siano stati portati via dal maestro di scuola che li colloca in due castelli, uno per il bene e uno per il male.

Sophie inizia a fantasticare di essere portata dal maestro della scuola per imparare a diventare una principessa, mentre Agatha non è apertamente interessata e preferirebbe che lei e la sua amica fossero lasciate in pace. Sa che se mai dovesse verificarsi una simile scomparsa, lei è destinata a diventare una strega.

Quando accade l’inevitabile ed entrambe le ragazze vengono travolte, si verifica un equivoco che cambia per sempre le loro vite.