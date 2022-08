Netflix svela l’intera programmazione autunnale, che include “Glass Onion”, “Enola Holmes 2” e “Pinocchio”

Cosa c’è su Netflix per il resto dell’anno? La programmazione per il periodo autunnale è davvero ricca e interessante, siamo pronti con divano, coperta e cioccolata calda.

Subito dopo aver festeggiato il suo 25° compleanno, lo streamer ha annunciato l’intero programma di film in arrivo per la fine dell’anno. Nonostante alcuni alti e bassi durante che lo hanno messo in crisi in quest’ultimo periodo, lo streamer che ha reso popolare il binge-watching ha rilasciato la sua buona dose di titoli interessanti, dall’attesissima stagione 4 di Stranger Things e The Sandman sul fronte televisivo a The Grey Man.

La sua programmazione autunnale chiude il 2022 con il botto, tuttavia, con alcune grandi anteprime, tra cui l’arrivo di Glass Onion, il seguito di Knives Out di Rian Johnson: A Knives Out Mystery e Enola Holmes 2 di Millie Bobbie Brown. La programmazione va dal 1° settembre alla fine dell’anno.

Glass Onion segna il ritorno del Benoit Blanc di Daniel Craig che si reca sull’isola privata del miliardario tecnologico Miles Bron (Edward Norton) per risolvere un altro mistero di omicidio insieme a un cast stellare. Il film, in uscita il 23 dicembre, è in testa a una lista di film beniamini dei festival che Netflix ha messo insieme, e sarà presentato in anteprima mondiale al Toronto International Film Festival.

Un altro grande titolo in arrivo è White Noise di Noah Baumbach con Greta Gerwig e Adam Driver, che aprirà i Festival di Venezia e New York prima di approdare su Netflix. Il film è presentato come uno sguardo sulla “normalità assurda” di una famiglia che va in pezzi a causa di un evento tossico nell’aria che si abbatte sulla loro città.

Tra gli altri film in uscita, il vincitore del Sundance Jury Award Descendant, The Swimmers di Sally El Hosaini e BARDO, False Chronicle of a Handful of Truths di Alejandro G. Iñarritu.

I film per famiglie, invece, ricevono una spinta con Enola Holmes 2 in uscita il 4 novembre.

Fresca di Stranger Things, la Brown apre una propria agenzia investigativa nel sequel, seguendo il percorso del fratello Sherlock (Henry Cavill), straordinario detective. Nel frattempo, viene avvicinata da una ragazza di fabbrica che chiede disperatamente aiuto per ritrovare sua sorella e la conduce in un pericoloso viaggio attraverso Londra.

Anche Slumberland, diretto da Jason Momoa, è in arrivo dal regista di The Hunger Games Francis Lawrence, insieme a L’accademia del bene e del male di Charlize Theron e Kerry Washington, il 21 ottobre, giusto in tempo per Halloween. Per quanto riguarda gli adattamenti, l’attesissimo film di Rob Zombie The Munsters porterà spaventi e risate per tutta la famiglia il 27 settembre, mentre Matilda il Musical di Roald Dahl con Emma Thompson e Lashana Lynch completerà il gruppo il 25 novembre.

Anche se i film d’animazione offerti non sono molti, sono tra i più importanti e l’evento clou è l’adattamento di Pinocchio di Guillermo Del Toro, che promette di essere una rivisitazione in chiave dark della classica favola Disney e arriverà a dicembre. Il film, che è stato a lungo uno dei progetti di passione del regista, vanta uno stile amorevole e un cast di tutto rispetto, con Gregory Mann, David Bradley e Ewan McGregor.

Inoltre, l’iconico duo comico composto da Keegan Michael Key e Jordan Peele si riunisce nei panni di una coppia di dispettosi fratelli demoni in Wendell & Wild di Henry Selick a ottobre, insieme a My Father’s Dragon di Nora Twomey e Cartoon Saloon con Gaten Matarazzo come protagonista.

Complessivamente, la programmazione autunnale dei film è molto varia.

Sebbene sia un periodo dell’anno molto intenso per gli streamer, con le vacanze dietro l’angolo e un film enorme dopo l’altro in arrivo, ce n’è per tutti i gusti con quattro film sulle vacanze, cinque commedie romantiche, sei film d’azione e thriller, dieci film per famiglie e undici adattamenti di libri, tra gli altri. È stato un anno ricco di film per Netflix e questa programmazione di fine anno assicura che ci siano molti buoni motivi per restare a casa quando il tempo inizierà a essere freddo.

Today is Netflix’s 25th Birthday and we want to thank the people who got us here: The Fans! pic.twitter.com/D6wyWpjmQb — Netflix (@netflix) August 29, 2022

La programmazione autunnale di Netflix prenderà il via nel primo weekend di settembre con Love in the Villa – Innamorarsi a Verona, in uscita il 1° settembre.