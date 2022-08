“Tiziano. L’impero del colore” il nuovo docufilm sull’artista e le sue opere in esclusiva su Nexo Digital

“Tiziano. L’impero del colore” arriva su Nexo Digital. Un appuntamento esclusivo con l’arte e il cinema dal 3 al 5 ottobre 2022, per tornare indietro e rivivere le opere, la storia, il pensiero di questo artista unico e importante per tutto il panorama pittorico italiano.

Il titolo del nuovo docufilm proposto da “La Grande Arte al Cinema”, progetto realizzato da Nexo Digital, è tutto un programma e già presagisce l’incredibile bellezza a cui si assisterà. Quando si accosta il nome di Tiziano alla parola “colore”, l’obiettivo è l’esaltazione dell’opera di questo grande artista tramite il racconto visivo e parlato del suo stile, del suo modo di fare arte, capace di conferire al colore quella potenza inedita, rara, poco riscontrata nel passato. Venezia e il Rinascimento sono i connotati spaziali e temporali all’interno dei quali leggere e visualizzare Tiziano, definito già all’epoca come “il più eccellente di quanti hanno dipinto”.

Il docufilm “Tiziano. L’impero del colore” non è altro che l’omaggio cinematografico al grande artista, un modo per tornare a conoscerlo e riconoscerlo, nei suoi capolavori e nei suoi viaggi, una vita spesa tra storia e soggetti illustri, colore e pennellate caratteristiche.

Questo docufilm vede una partecipazione vasta e illustre: scritto da Lucia Toso e Marco Panichella con la supervisione di Donato Dallavalle, è diretto da Laura Chiossone e Giulio Boato e prodotto da Sky, Kublai Film, Zetagroup, Gebrueder Beetz e Arte ZDF.

La “trama” di “Tiziano. L’impero del colore” traccia la vita di Tiziano Vecellio, dagli inizi fino al suo ruolo di pittore ufficiale della Serenissima veneziana, gli impegni presso le maggiori corti italiane ed europee come Ferrara, Urbino, Mantova, Roma, la Spagna.

Famosi e immortali restano i suoi ritratti, le ambientazioni precise e dettagliate, le scene mitologiche, i suoi soggetti così veri per quel colore vivo, potente, in grado di conferire personalità e anima alla tela. Le sue opere ispireranno e costituiranno un esempio per la forza espressiva contenuta nelle pennellate e nelle sue scelte stilistiche.

Arte ma anche vita personale, “Tiziano. L’impero del colore” va a scandire e a scoprire anche lati particolari di questo artista, le persone che più gli sono state vicine e hanno influenzato la sua opera, come la figlia Lavinia, personaggi storici di un certo spessore come Alfonso I Duca di Ferrara, il poeta Pietro Aretino, la lungimirante Isabella d’Este, Carlo V, papa Paolo III, Filippo II di Spagna e l’altro grande pittore del tempo Jacopo Tintoretto.

Questo documentario unisce l’aspetto visivo con quello narrativo, si susseguono infatti voci e racconti diversi, precisi, capaci di restituire l’autenticità e il valore umano e artistico di Tiziano. Il contributo di personalità come Amina Gaia Abdelouahab, curatrice e storica dell’arte, co-fondatrice e vicepresidente di Progetto A, Bernard Aikema, Professore di Storia dell’arte moderna all’Università di Verona, Brunello Cucinelli, stilista e imprenditore, finanziatore del Foro delle Arti, Francesca Del Torre, assistente scientifica all’Istituto di storia dell’arte della Fondazione Cini e curatrice del Kunsthistorisches Museum di Vienna.

Ma anche Miguel Falomir Faus, Direttore del Museo Nazionale del Prado a Madrid, Patrizia Piscitello, storica dell’arte, curatrice, responsabile Ufficio mostre e prestiti e Curatrice collezioni del Cinquecento del Museo e Real Bosco di Capodimonte, Sylvia Ferino-Pagden, curatrice di mostre, Tiziana Plebani, storica, cultrice di Storia moderna all’Università Ca’ Foscari di Venezia, Giorgio Tagliaferro, Professore Associato in Arte Rinascimentale all’Università di Warwick. Ognuno di essi, in “Tiziano. L’impero del colore“, restituisce un frammento del grande maestro veneto.

Una presenza importante, di spicco è quella di Jeff Koons, grande artista tra i più seguiti al mondo, testimone della grande influenza esercitata dal pittore veneziano sia nel passato ma ancora oggi nel presente. Una comunanza che genera fascino, studi costanti sulla sua arte.

Appuntamento allora il 3, 4, 5 ottobre 2022 con “Tiziano. L’impero del colore” su Nexo Digital, dove si rivivranno le atmosfere rinascimentali, il richiamo alla mitologia, la bellezza della pittura di Tiziano che non smette di emozionare e di incantare. Un effetto costante e vivo nei secoli.