Enola Holmes 2, le nuove immagini svelano il ritorno di Helena Bonham Carter

Oltre a uno sguardo più ravvicinato a Henry Cavill e Millie Bobby Brown, le nuove immagini di Enola Holmes 2 mostrano il ritorno di Helena Bonham Carter nel ruolo di Eudoria.

Tre nuove immagini di Enola Holmes 2 mostrano uno sguardo più ravvicinato a Sherlock ed Enola, oltre al primo assaggio del ritorno di Helena Bonham Carter nel ruolo di Eudoria.

Il primo Enola Holmes, arrivato su Netflix nel settembre 2020, è adattato dal primo romanzo dell’omonima serie di romanzi per ragazzi di Nancy Springer. Il film è interpretato da Millie Bobby Brown nel ruolo della sorella minore di Sherlock Holmes (Henry Cavill), che si imbarca in un’avventura per risolvere la misteriosa scomparsa della madre (Bonham Carter).

Il progetto era originariamente previsto per l’uscita nelle sale cinematografiche, ma è stato bloccato dalla pandemia COVID-19 che ha costretto alla chiusura dei cinema all’inizio dell’anno. Netflix ha acquisito i diritti di streaming del film in un processo che le ha permesso di presentare in anteprima progetti come The Lovebirds di Kumail Nanjiani.

Ora che Netflix ha i diritti su Enola Holmes, non ha intenzione di mollare la presa e si è impegnato molto di più nel sequel, che arriverà sulla piattaforma il 4 novembre. Enola Holmes 2 seguirà la storia della protagonista che apre la sua agenzia investigativa e viene avvicinata da una ragazza che lavora in una fabbrica di fiammiferi e ha bisogno di aiuto per ritrovare la sorella scomparsa.

Questo porterà Enola, Sherlock e la loro madre Eudoria, insieme agli altri personaggi di ritorno, Tewkesbury (Louis Partridge), Lestrade (Adeel Akhtar) e Edith (Susie Wokoma), in una nuova avventura che porterà Enola attraverso gli alti e bassi della società londinese. I nuovi personaggi del film saranno interpretati da Sharon Duncan-Brewster e dalla star di Harry Potter David Thewlis.

Questa settimana, Netflix ha condiviso tre nuove immagini di Enola Holmes 2, oltre a mostrare più da vicino il ritorno di Cavill e Bobby Brown, già rivelati in precedenti immagini in anteprima, queste offrono il primo sguardo a ciò che Bonham Carter farà nel sequel. La prima immagine è uno scatto in solitaria di Sherlock su una strada nebbiosa con una carrozza, seguito da Eudoria ed Enola apparentemente nascoste nel retro di un carrello in movimento, e da Enola Holmes in un’immagine presto iconica con un vestito da festa e manette.

La foto di Enola in manette è la seconda immagine del film che mostra il personaggio alle prese con il braccio lungo della legge. Sebbene sia sempre stata una che va controcorrente rispetto alla società, sembra che il corso di questa indagine le chiederà di spingersi ancora più in là di quanto abbia mai fatto prima.

La foto di Enola e di sua madre sembra certamente seguire questa scena in modo sequenziale, lasciando intendere che forse la donna sfuggirà ai suoi legami e si darà alla fuga.

Enola Holmes 2 si preannuncia sicuramente un’avventura emozionante che entusiasmerà i fan dell’originale. Inoltre, il film mostra chiaramente la maggiore presenza di Henry Cavill nel ruolo di Sherlock. Anche se non sarà mai necessariamente la figura centrale di una storia di Enola Holmes, sembra che questa volta il suo ruolo sia passato da un cameo a una figura molto più importante.