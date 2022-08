Pinocchio, il nuovo trailer svela il ragazzo di legno nel remake Disney in versione live action

La classica fiaba Disney prende vita in un nuovissimo trailer del remake Disney+ del regista premio Oscar Robert Zemeckis.

La Walt Disney Pictures ha pubblicato un nuovo trailer del remake live-action di Pinocchio. Pinocchio è uno dei classici dell’animazione Walt Disney, il secondo film dello studio dopo Biancaneve e i sette nani. La versione animata della Disney ha gettato un’ombra enorme sul panorama della cultura pop, tanto che “When You Wish Upon a Star” è diventato l’inno ufficiale della Walt Disney Company.

Poiché la Disney ha iniziato a investire in remake live-action dei suoi classici film d’animazione come Alice nel Paese delle Meraviglie, La Bella e la Bestia e Il Re Leone, era solo questione di tempo prima che Pinocchio rientrasse in questa categoria.

Il film è opera dell’acclamato regista Robert Zemeckis e vede la partecipazione della star di Forest Gump e Cast Away, Tom Hanks, nel ruolo di Geppetto. L’attesissima pellicola uscirà su Disney+ l’8 settembre 2022, nell’ambito del Disney+ Day, che vedrà anche il debutto di Thor: Love and Thunder e della nuova serie Cars, Cars on the Road.

A sole tre settimane dall’uscita del film, Walt Disney Pictures ha rivelato un nuovo trailer di Pinocchio. Il trailer mostra il personaggio principale, mentre il teaser originale non mostrava il burattino in movimento. Con uno sguardo migliore ai personaggi animali in CGI come il Grillo Parlante e l’Onesto Giovanni, oltre alla ricreazione di set iconici del film originale e di scene chiave, sembra che Zemeckis voglia realizzare un remake che si avvicini al film d’animazione originale.

Pinocchio della Disney è solo uno dei due film di alto profilo basati sulla fiaba classica in arrivo in streaming. Guillermo del Toro sta realizzando una versione di Pinocchio per Netflix, che sarà proiettata in sale selezionate a novembre prima di arrivare sul servizio di streaming a dicembre.

La rappresentazione di Pinocchio da parte di Del Toro sarà interamente in stop-motion, mantenendo l’aspetto di marionetta, mentre l’approccio di Zemeckis è in linea con la sua recente attrazione per la fusione di elementi in stop-motion e live-action.

Dopo la delusione al botteghino di Dumbo e il grande incasso di Aladdin e Il re leone nel 2019, la Disney ha riorientato il proprio approccio al rilascio dei remake. Quelli basati su film d’animazione più recenti usciranno nelle sale, come l’imminente La sirenetta, previsto per il Memorial Day del 2023.

Mentre i remake dei film d’animazione più vecchi, come Pinocchio o il prossimo film su Peter Pan e Wendy, sono considerati più validi come uscite Disney+. Questo pensiero è prevalente perché La carica dei 101 è una vecchia proprietà Disney già disponibile sulla piattaforma, ed è per questo che lo studio ha preso in considerazione l‘idea di rilasciare Crudelia esclusivamente su Disney+ prima di decidere di dargli un’uscita ibrida.

Quattro anni fa, un remake in live-action di uno dei classici film d’animazione della Disney, diretto da un premio Oscar, sarebbe stato un’uscita importante nelle sale, ma ora è un’uscita di alto profilo in streaming.